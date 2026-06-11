Pas vam laje više nego inače? Veterinarka: 'To je često znak da se nešto događa'

Maženje sa psom nakon napornog dana ili zajednička ležerna šetnja po suncu prekrasan je način da unesete sreću u svoj život. No, ako vaš pas neprestano laje i cvili, to može postati prilično iscrpljujuće. Iako je lajanje prirodan oblik komunikacije, naglo i pretjerano glasanje može biti znak da se događa nešto puno ozbiljnije.

Postoje brojni razlozi zbog kojih bi vaš pas mogao lajati, a mnogi od njih su savršeno normalni. Ipak, veterinarka Suzanne Moyes, ističe da je ključno otkriti što je moglo potaknuti promjenu u ponašanju vašeg ljubimca, piše Mirror.

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Razumijevanje je važnije od zabrane

Stručnjaci sve više naglašavaju važnost razumijevanja temeljnog uzroka lajanja, umjesto da se ono samo pokušava suzbiti. Pristup koji se fokusira na uzrok, a ne na simptom, dugoročno je učinkovitiji i bolji za dobrobit životinje.

"Lajanje je normalan i prirodan način na koji psi komuniciraju, ali ako pas laje više nego inače ili to postane pretjerano, to je često znak da se nešto drugo događa. Umjesto da jednostavno pokušavate zaustaviti lajanje, važno je razumjeti što bi ga moglo uzrokovati", objašnjava dr. Moyes.

Psi laju iz brojnih razloga. Mogu biti uzbuđeni, frustrirani, osjećati dosadu, strah ili jednostavno tražiti pažnju. Nedostatak fizičke i mentalne stimulacije često dovodi do lajanja kao načina za oslobađanje nakupljene energije, dok je teritorijalna obrana prirodni instinkt kojim pas upozorava na "uljeze" poput poštara ili prolaznika.

Anksioznost i naučeno ponašanje

Jedan od čestih, ali često previđenih uzroka je anksioznost. "U nekim slučajevima, lajanje može biti povezano s anksioznošću odvajanja, osobito ako se događa kada su ostavljeni sami. Nekim psima je teško provoditi vrijeme samima, pogotovo ako na to nisu postupno navikavani, a lajanje može biti znak da su zabrinuti ili nemirni", dodaje veterinarka.

Lajanje također može biti naučeno ponašanje. To znači da, ako vaš pas zalaje i nakon toga dobije maženje, hranu ili igru, može povezati lajanje s dobivanjem onoga što želi. Dr. Moyes upozorava da se čak i vikanje na psa da prestane može doživjeti kao oblik pažnje. "Važno je razmisliti o tome što možda potiče takvo ponašanje", savjetuje.

Prevencija počinje rano

Jedan od najučinkovitijih načina da spriječite da se vaš pas pretjerano oslanja na lajanje jest da date prioritet socijalizaciji od najranije dobi. Rana i pozitivna iskustva ključna su za izgradnju samopouzdanog i stabilnog psa.

Dr. Moyes je pojasnila: "Psi koji su od malena imali pozitivna iskustva s različitim ljudima, mjestima, zvukovima i situacijama često su samopouzdaniji i manja je vjerojatnost da će se bojati ili biti nesigurni zbog svakodnevnih okidača kad odrastu."

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Kada lajanje postaje znak za uzbunu?

Iako je lajanje potpuno normalno ponašanje, ključno je obratiti pažnju ako dođe do iznenadne promjene u navikama. Ako je vaš inače tihi pas odjednom postao vrlo glasan, to bi mogao biti poziv u pomoć.

"U nekim slučajevima, bol, nelagoda, promjene u sluhu ili neki drugi temeljni zdravstveni problem mogli bi učiniti psa glasnijim", upozorava dr. Moyes. Skriveni bolovi, primjerice zbog artritisa ili dentalnih problema, mogu uzrokovati da pas laje bez očitog vanjskog razloga.

Vlasnici u Hrvatskoj imaju i zakonsku odgovornost osigurati da njihovi ljubimci ne remete javni red i mir, što je regulirano lokalnim odlukama o komunalnom redu. U slučaju neprestanog lajanja, susjedi se mogu obratiti komunalnom redarstvu. Ipak, prije eskalacije, prvi korak svakog odgovornog vlasnika trebao bi biti posjet veterinaru.

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