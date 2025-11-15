Ove tri pasmine pasa nisu za obitelji s malom djecom: 'Zaobiđite ih u širokom luku'

Trener i stručnjak za ponašanje pasa, Will Atherton, izdao je upozorenje obiteljima koje razmišljaju o nabavci novog ljubimca, savjetujući im da "u širokom luku zaobiđu" jednu specifičnu skupinu pasmina, pogotovo ako imaju malu djecu.

Njegov posao je "popravljati pse kada stvari krenu po zlu", a iskustvo mu je pokazalo da određene pasmine, unatoč svojim impresivnim sposobnostima, jednostavno nisu prikladne za obiteljsko okruženje.

Pasmine koje zahtijevaju poseban oprez

Atherton ističe tri pasmine koje se često pokažu kao prevelik izazov za prosječnu obitelj.

Belgijski ovčar

Iako je belgijski ovčar "sposoban za nevjerojatne pothvate u dresuri i poslušnosti", Atherton naglašava da ova pasmina nije stvorena za život u kući s djecom. "Oni grizu djecu, gone ih kao stado i jednostavno nemaju 'prekidač za gašenje'", objašnjava on, aludirajući na njihovu neiscrpnu energiju i snažan radni instinkt.

Kavkaski ovčar

Druga pasmina koju Atherton smatra izrazito neprikladnom za obitelji je kavkaski ovčar. "To se odnosi i na bilo koju drugu pasminu divovskih pasa čuvara stoke", dodaje. Iako pojašnjava da ti psi mogu biti izuzetno zaštitnički nastrojeni prema svojoj obitelji, njihovo prirodno stanište je vani, na farmi gdje imaju svrhu i prostor.

"Ako ih pokušate držati u kući, možda neće imati strpljenja ili mogućnosti pobjeći od djece koja ih frustriraju, što nažalost često dovodi do ugriza", elaborira Atherton.

Dogo Argentino

Posljednja pasmina koju Atherton snažno odvraća od obiteljskog doma je Dogo Argentino. "Obožavam pasmine tipa mastifa", tvrdi on, "ali od svih njih, za ovu najčešće čujem da stvari s djecom krenu po zlu."

Preporuke za idealne obiteljske pse

Za obitelji koje traže četveronožnog člana, Atherton preporučuje tri pasmine koje su se dokazale kao najprikladnije za život s djecom. Najbolji obiteljski psi, prema njegovom iskustvu, uključuju labradora, zlatnog retrivera i Cavalier King Charles španijela. Ove pasmine su poznate po svojoj strpljivoj i blagoj naravi, piše Express.

Naravno, kao i kod svake pasmine, temperament je samo jedan od faktora koje treba uzeti u obzir prilikom dovođenja kućnog ljubimca. Potencijalni vlasnici moraju razmisliti mogu li zadovoljiti sve potrebe psa, poput pravilne prehrane, redovite fizičke aktivnosti i mentalne stimulacije. Posjedovanje psa također donosi i dodatne troškove, kao što su veterinarski računi, hrana, igračke i oprema, što je važno planirati unaprijed.

