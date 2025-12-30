FREEMAIL
PRIJEKO POTREBAN /

Bombastično pojačanje: U Zagreb stigao reprezentativac i igrač PSG-a

Bombastično pojačanje: U Zagreb stigao reprezentativac i igrač PSG-a
Foto: Yohei Osada/aflo/profimedia

'Mi smo pokazali interes za njega i prošle sezone, ali je on tada potpisao za PSG'

30.12.2025.
13:20
Hina
Yohei Osada/aflo/profimedia
Egipatski 30-godišnji rukometni reprezentativac Abdelrahman Abdou novi je igrač hrvatskog prvaka, a RK Zagreb je s njim potpisao ugovor do ljeta 2027., objavljeno je u službenom klupskom priopćenju.   

Abdou igra na poziciji lijevog vanjskog braniča, a prije dolaska u Zagreb nosio je dres Paris Saint-Germaina.

Sve o RK Zagrebu čitajte na portalu Net.hr.

Karijeru je započeo u Kairu igrajući za klub "6. listopada" od 2008. do 2016. Potom je prešao u Al Ahly, najtrofejniji egipatski i afrički klub, s kojim je osvojio tri prvenstva i četiri nacionalna Kupa, dvije afričke Lige prvaka i dva kontinentalna Superkupa.

Najveći reprezentativni uspjeh su mu dvije zlatne medalje na Afričkom prvenstvu i srebrna medalja s Mediteranskih igara 2022. u Oranu.

Bio je u sastavu egipatske reprezentacije koja je osvojila peto mjesto na Olimpijskim igrama 2024. u Parizu te na Svjetskom prvenstvu 2025., na kojem je u prvom dijelu grupne faze u Areni Zagreb šokirala kasnije svjetske doprvake, reprezentaciju Hrvatske.

"Mi smo pokazali interes za njega i prošle sezone, ali je on tada potpisao za PSG. Ipak, u ovom trenutku uspjeli smo se dogovoriti s igračem i s njegovim klubom te smo ga doveli u naše redove na period od godine i šest mjeseci. On je iznimno kvalitetan lijevi bek u oba smjera. Sjajan je napadač, a podjednako je dobar i u fazi obrane. Ima i iskustvo igranja za egipatsku reprezentaciju i sigurno je da će biti veliko pojačanje za nas", izjavio je u službenom priopćenju sportski direktor RK Zagreb Damir Bičanić.

POGLEDAJTE VIDEO: Mlade Dagurove snage sjaje od zadovoljstva: 'Nama je svaka kao finale'

Rk ZagrebEgipatska Rukometna Reprezentacija
