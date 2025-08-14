Donosimo popis trgovina i šoping centara koji će raditi za Veliku Gospu! Evo gdje možete u nabavku

Na blagdan Velike Gospe u petak, 15. kolovoza, mnoge trgovine i šoping centri neće raditi. U nastavku donosim detaljan popis radnog vremena trgovina i šoping centara.

Radno vrijeme trgovina na blagdan Velike Gospe

KONZUM - Konzum na svojim stranicama navodi da na blagdan Velike Gospe neće raditi, osim odabranih prodavaonice čije radno vrijeme možete provjeriti OVDJE

LIDL - Trgovine Lidla bit će zatvorene u petak.

TOMMY - Tommy obavještava kupce da će prodavaonice biti zatvorene u petak, osim:

- Tommy market na adresi Put Zaratića 1, Jezera: 07.00 - 21.00 sati

- Tommy market na adresi: Metohija Mili 6, Ston: 08.00 - 20.00 sati

KAUFLAND - Trgovine Kauflanda neće raditi na blagdan Velike Gospe.

SPAR I INTERSPAR - Popis možete pogledati OVDJE.

EUROSPIN - Sve trgovine bit će zatvorene.

TRGOVAČKI CENTRI

ZAGREB

ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene u petak.

CITY CENTER ONE - Trgovine City Center One bit će zatvorene na blagdan Velike Gospe.

SPLIT

JOKER - Ovaj trgovački centar na blagdan Velike Gospe neće raditi.

MALL OF SPLIT - Neće raditi u petak.

OSIJEK

MALL OSIJEK - Zatvoreni su za blagdan Velike Gospe.

RIJEKA

TOWER CENTER RIJEKA - Trgovine neće raditi u petak.

PEKARNICE

MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis radnog vremena poslovnica, možete ga pogledati OVDJE

DUBRAVICA - Poslovnice ne rade u petak, osim one na Autobusnom kolodvoru i to od 0-24 sati.

PAN PEK - Mnoge poslovnice rade na blagda Velike Gospe. Njihov popis pogledajte OVDJE.

