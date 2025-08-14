PROVJERITE NA VRIJEME /

Donosimo popis trgovina i šoping centara koji će raditi za Veliku Gospu! Evo gdje možete u nabavku

Donosimo popis trgovina i šoping centara koji će raditi za Veliku Gospu! Evo gdje možete u nabavku
Foto: Shutterstock/ilustracija

U petak je blagdan Velike Gospe i neradni je dan, no neke trgovine ipak će biti otvorene

14.8.2025.
11:14
danas.hr
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na blagdan Velike Gospe u petak, 15. kolovoza, mnoge trgovine i šoping centri neće raditi. U nastavku donosim detaljan popis radnog vremena trgovina i šoping centara. 

Radno vrijeme trgovina na blagdan Velike Gospe

KONZUM - Konzum na svojim stranicama navodi da na blagdan Velike Gospe neće raditi, osim odabranih prodavaonice čije radno vrijeme možete provjeriti OVDJE

LIDL - Trgovine Lidla bit će zatvorene u petak.

TOMMY - Tommy obavještava kupce da će prodavaonice biti zatvorene u petak, osim: 

- Tommy market na adresi Put Zaratića 1, Jezera:  07.00 - 21.00 sati

- Tommy market na adresi: Metohija Mili 6, Ston: 08.00 - 20.00 sati

KAUFLAND - Trgovine Kauflanda neće raditi na blagdan Velike Gospe.

SPAR I INTERSPAR - Popis možete pogledati OVDJE.

EUROSPIN - Sve trgovine bit će zatvorene. 

TRGOVAČKI CENTRI

ZAGREB

ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene u petak.

CITY CENTER ONE - Trgovine City Center One bit će zatvorene na blagdan Velike Gospe.

SPLIT

JOKER - Ovaj trgovački centar na blagdan Velike Gospe neće raditi. 

MALL OF SPLIT - Neće raditi u petak.

OSIJEK

MALL OSIJEK - Zatvoreni su za blagdan Velike Gospe.

RIJEKA

TOWER CENTER RIJEKA - Trgovine neće raditi u petak.

PEKARNICE

MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis radnog vremena poslovnica, možete ga pogledati OVDJE

DUBRAVICA - Poslovnice ne rade u petak, osim one na Autobusnom kolodvoru i to od 0-24 sati. 

PAN PEK - Mnoge poslovnice rade na blagda Velike Gospe. Njihov popis pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Čokolada u EU sve skuplja, Hrvatska među rekorderima. Hoće li cijene još rasti?

Radno Vrijeme TrgovinaNeradni DanVelika Gospa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PROVJERITE NA VRIJEME /
Donosimo popis trgovina i šoping centara koji će raditi za Veliku Gospu! Evo gdje možete u nabavku