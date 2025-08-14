Donosimo popis trgovina i šoping centara koji će raditi za Veliku Gospu! Evo gdje možete u nabavku
U petak je blagdan Velike Gospe i neradni je dan, no neke trgovine ipak će biti otvorene
Na blagdan Velike Gospe u petak, 15. kolovoza, mnoge trgovine i šoping centri neće raditi. U nastavku donosim detaljan popis radnog vremena trgovina i šoping centara.
Radno vrijeme trgovina na blagdan Velike Gospe
KONZUM - Konzum na svojim stranicama navodi da na blagdan Velike Gospe neće raditi, osim odabranih prodavaonice čije radno vrijeme možete provjeriti OVDJE
LIDL - Trgovine Lidla bit će zatvorene u petak.
TOMMY - Tommy obavještava kupce da će prodavaonice biti zatvorene u petak, osim:
- Tommy market na adresi Put Zaratića 1, Jezera: 07.00 - 21.00 sati
- Tommy market na adresi: Metohija Mili 6, Ston: 08.00 - 20.00 sati
KAUFLAND - Trgovine Kauflanda neće raditi na blagdan Velike Gospe.
SPAR I INTERSPAR - Popis možete pogledati OVDJE.
EUROSPIN - Sve trgovine bit će zatvorene.
TRGOVAČKI CENTRI
ZAGREB
ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene u petak.
CITY CENTER ONE - Trgovine City Center One bit će zatvorene na blagdan Velike Gospe.
SPLIT
JOKER - Ovaj trgovački centar na blagdan Velike Gospe neće raditi.
MALL OF SPLIT - Neće raditi u petak.
OSIJEK
MALL OSIJEK - Zatvoreni su za blagdan Velike Gospe.
RIJEKA
TOWER CENTER RIJEKA - Trgovine neće raditi u petak.
PEKARNICE
MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis radnog vremena poslovnica, možete ga pogledati OVDJE
DUBRAVICA - Poslovnice ne rade u petak, osim one na Autobusnom kolodvoru i to od 0-24 sati.
PAN PEK - Mnoge poslovnice rade na blagda Velike Gospe. Njihov popis pogledajte OVDJE.
POGLEDAJTE VIDEO: Čokolada u EU sve skuplja, Hrvatska među rekorderima. Hoće li cijene još rasti?