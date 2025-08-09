Šokantan rast cijene govedine u Hrvatskoj, stručnjakinja objasnila što se događa: 'Više je razloga'

Ponovno padaju rekordi, a ovog puta u cijeni mesa. Svjetsko tržište bilježi najskuplje meso otkad se vodi službena statistika. S obzirom na to da je ključ domaća proizvodnja, sve dok sami ne proizvedemo dovoljno plaćat ćemo onoliko koliko odrede drugi.

Interesa za domaću proizvodnju nema jer je proizvodnja skupa, a zarada mala. Mnogi odustaju zbog visokih troškova, a s druge strane i zbog velike konkurencije iz uvoza.

O ovoj temi smo razgovarali smo u RTL-u Danas s konzultanticom za poljoprivredno-prehrambenu industriju Zvjezdanom Blažić koja kaže da poslovično u Hrvatskoj cijene rastu čak i nešto više nego što je to na europskom nivou.

"Imali smo porast cijena hrane u srpnju u odnosu na godinu ranije, visokih 6,6 posto, a u EU je bilo oko 4 posto. Također već se trend vidi zadnjih par mjeseci da je ubrzan porast cijena hrane i globalno i u Hrvatskoj. Meso je tu sad na najvišoj razini, posebno govedina. Na svjetskom nivou je govedina rasla preko 7 posto, dok mi u Hrvatskoj smo imali rast govedine preko 20 posto. 21 posto je godišnje rasla cijena govedine. Svinjetina je rasla oko 2 posto, a piletina na 3. Tu smo čak i na nivou nešto niži nego prosjek EU.

Ogroman je rast govedine a možemo i dalje očekivati trend rasta govedskog mesa iz više razloga. Jedan je što Europa kroz svoje zelene i poljoprivredne politike zapravo ima negativni odnos prema stočarstvu i smanjuje se broj krava u EU, a s druge strane potrošnja raste", objasnila je Blažić.

O čemu ovisi rast cijena?

Na pitanje o rastu cijena, ona ističe da je za očekivati da će do kraja godine doći do rasta cijena na globalnom nivou između 1 i 3 posto. "Jako puno toga ovisi o gepolitici, hoće li doći do smirivanja, kakve će biti cijene energenata i naravno o klimatskim uvjetima. Sve to utječe na kretanje cijena hrane na svjetskim burzama, globalno i onda se to prelijeva na tržište EU i Hrvatske. Mi možemo reći da naše cijene jesu negdje na nivou prosjeka EU, ali je druga stvar što je naša kupovno moć za četvrtinu niža od EU."

Iako su pojeftinile žitarice, Blažić je mišljenja da to ne može spustiti ili korigirati cijene mesa. "To nije jedan od razloga jer na cijene mesa utječu i energenti i logistika i troškovi radne snage. S druge strane od žitarica je pojeftinila pšenica, a kukuruz nije imao korekciju cijene i veliko je pitanje što će još biti. I to će utjecati hoće li stočna hrana imati neke korekcije".

Čekaju li nas još skuplja jesen i zima, ovisit će o potencijalnim većim poremećajima. "Ako ne dođe do nekakvih većih poremećaja globalno, prvenstveno što se tiče geopolitičke situacije i cijene energenata, mogli bismo reći da do kraja godine ne bi trebalo doći do nekakvih značajno većih korekcija cijena naviše. Moglo bi biti nešto niže nego što je bilo prošle jeseni", zaključila je za RTL Danas Zvjezdana Blažić.