Sprema se udar na džepove Hrvate: Stručnjak ukazao na nevjerojatan paradoks

TKO TO MOŽE PLATITI? /

Najskuplje u zadnje dvije godine - globalne cijene hrane na najvišoj su razini, a cijena mesa srušila je rekord. Pokazuju to najnoviji podaci UN-ove agencije za hranu i poljoprivredu.

Koliko se globalni rast već osjeti u Hrvatskoj, koje vrste mesa su najviše poskupjele i postoji li realna opasnost od novog poskupljenja na jesen? Globalnu sliku itekako osjete i domaći mesari.

"Globalno je, kako je sve tako su i cijene mesa. Kad vani poskupi i kod nas poskupi. To je identično. Najviše poskupi teletina i junetina“, rekao je Ivica Zubec, mesar.

Ulazne cijene rastu iz tjedna u tjedan. "Svaki put za 10 – 15 centi cijena poskoči – u trupovima i polovicama i to se onda prelijeva na zadnju cijenu kod nas u maloprodaji“, ističe Zubec.

A dok mesari broje sve veće troškove, kupci broje svaki euro. Pored vitrina s mesom, više pogleda nego kupnji. Koliko god meso bilo skupo, neki kažu da je još i povoljno kad ga usporedite s cijenama ostalih prehrambenih proizvoda.

Koliko će rasti cijene?

Damir Novotny, ekonomski analitičar, kaže će meso poskupjeti i da će farmeri dizati cijene.

"Za sada je stanje u Hrvatskoj relativno dobro u pogledu telećeg i junećeg mesa koje je neusporedivo jeftinije nego u Austriji. Međutim, i to će meso poskupjeti jer su svi inputi u proizvodnji poskupjeli i farmeri će jednostavno morati dizati cijene - 20-ak ili čak 30 posto dok se ne približe onim cijenama koje su sada dominantne u susjednim zemljama“, tvrdi Novotny.

Od mesa, na domaćim stolovima najviše završava piletina, jer je, uz svinjetinu najjeftinija. No i njoj cijena raste.

"Kako stvari stoje, piletina je nekako najjeftinija i onda se najviše troši u Hrvatskoj. Vrlo skupa je riba, nevjerojatno je skupa – puno skuplja nego u Italiji, iako je i Hrvatska pomorska zemlja – to je paradoks svoje vrste“, objašnjava Novotny.

Ključ je domaća proizvodnja, pa sve dok sami ne proizvedemo dovoljno – plaćat ćemo onoliko koliko odrede drugi.