Benzin, dizel, autoplin… Objavili cijene goriva, evo gdje su najjeftinije litre!

Foto: Lovro Domitrovic/pixsell

13.8.2025.
15:24
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Lovro Domitrovic/pixsell
Portal cijenegoriva.info objavile su najnovije cijene goriva po benzinskim postajama u Hrvatskoj koje vrijede od 12. do 19. kolovoza.

Litra Eurosuper 95 kreće se od 1,42 do 1,44 eura, litra Premium Eurosupera 95 kreće se od 1,53 do 1,56 eura, a Eurosuper 100 ide od 1,856 do 1,86 eura.

Foto: Screenshot Cijenegoriva.info

Litra Eurodizela kreće se od 1,34 do 1,36 eura dok se litra Premium eurodizela kreće od 1,45 do 1,47.

Cijene autoplina kreću se u rasponu od 0,74 do 0,845 eura, lož ulja od 0,83 do 0,86 eura.

Plavi dizel prodaje se od 0,73 do 0,74 eura po litri.

Cijene GorivaEurodizelDizelEurosuper
Benzin, dizel, autoplin… Objavili cijene goriva, evo gdje su najjeftinije litre!