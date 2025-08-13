Benzin, dizel, autoplin… Objavili cijene goriva, evo gdje su najjeftinije litre!

Portal cijenegoriva.info objavile su najnovije cijene goriva po benzinskim postajama u Hrvatskoj koje vrijede od 12. do 19. kolovoza.

Litra Eurosuper 95 kreće se od 1,42 do 1,44 eura, litra Premium Eurosupera 95 kreće se od 1,53 do 1,56 eura, a Eurosuper 100 ide od 1,856 do 1,86 eura.

Foto: Screenshot Cijenegoriva.info

Litra Eurodizela kreće se od 1,34 do 1,36 eura dok se litra Premium eurodizela kreće od 1,45 do 1,47.

Cijene autoplina kreću se u rasponu od 0,74 do 0,845 eura, lož ulja od 0,83 do 0,86 eura.

Plavi dizel prodaje se od 0,73 do 0,74 eura po litri.

