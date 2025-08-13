Benzin, dizel, autoplin… Objavili cijene goriva, evo gdje su najjeftinije litre!

POJAČAN PROMET /
Policija objavila savjete uoči Velike Gospe: 'Na ovo skrećemo pozornost vozačima'
Portal cijenegoriva.info objavile su najnovije cijene goriva po benzinskim postajama u Hrvatskoj koje vrijede od 12. do 19. kolovoza.
Litra Eurosuper 95 kreće se od 1,42 do 1,44 eura, litra Premium Eurosupera 95 kreće se od 1,53 do 1,56 eura, a Eurosuper 100 ide od 1,856 do 1,86 eura.
Litra Eurodizela kreće se od 1,34 do 1,36 eura dok se litra Premium eurodizela kreće od 1,45 do 1,47.
Cijene autoplina kreću se u rasponu od 0,74 do 0,845 eura, lož ulja od 0,83 do 0,86 eura.
Plavi dizel prodaje se od 0,73 do 0,74 eura po litri.
