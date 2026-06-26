Hrvat ubio muškarca iz Srbije, posvađali su se zbog rata: 'Nožem mu je probio srce'

Hrvat (57), koji je u studenom prošle godine u Beču ubio muškarca iz Srbije, osuđen je na zatvorsku kaznu od 12 godina, izvijestili su u petak austrijski mediji, a prenio Fenix.

Horor se odvio 29. studenog u malom stanu u bečkoj četvrti Leopoldstad, u kojeg je i optuženika i žrtvu pozvala zajednička prijateljica iz Srbije.

Austrijski mediji javljaju kako su "svi bili pod jakim utjecajem alkohola, a žestoka svađa izbila je zbog "rata u bivšoj Jugoslaviji". Hrvat, koji je u vrijeme rata bio pozvan u hrvatsku vojsku, tada je uzeo nož iz kuhinjske ladice i ubio drugog muškarca, inače pripadnika bosansko-hrvatske manjine.

"Svi su bili ekstremno pijani. Međusobno su se svađali, a onda je situacija eskalirala. Odjednom su se potukli žrtva i Srpkinja. Moj klijent tada je puknuo. Otišao je do ladice, uzeo nož i ubio ga", opisao je odvjetnik optuženog Hrvata Zaid Rauf. U optužnici se navodi da ga je ubo toliko snažno da mu je oštrica od 25 cm probila srce, a od ozljeda je preminuo na licu mjesta.

'Znam da sam ga ubio, žao mi je'

"Znam da sam ubio čovjeka. Zaista mi je žao da je mrtav. Samo sam ga htio ozlijediti. Izvadio sam nož iz ladice i ubo ga", pričao je Hrvat tijekom suđenja na Bečkom zemaljskom sudu.

Srpkinja koja je svjedočila ubojstvu navela je kako si ni dan danas ne može objasniti kako je moguće da je došlo do takve svađe. Međutim, navela je i kako su "Srbija i Hrvatska uvijek bile teme razgovora kada je on popio". Mediji navode kako optuženi 57-godišnjak do tada nije imao problema s policijom niti kriminalni dosje.

Osuđen je na 12 godina zatvora, uz obrazloženje da ubod nožem u srce predstavlja namjerno nanošenje teške tjelesne ozljede sa smrtnim ishodom. Presuda još nije pravomoćna.