Hrvat i Srbin pobjegli iz zatvora: Pazite kuda su se uspjeli provući

Austrijska policija još uvijek traga za Hrvatom (43) i Srbinom (49) koji su u utorak pobjegli iz zatvora u Klagenfurtu.

U tijeku je sveobuhvatna istraga koja bi trebala utvrditi kako im je točno pothvat uspio, ali portal Kronen Zeitung izvijestio je da su vjerojatno pobjegli kroz kantinu. Sumnja se da su potom zaputili prema trgu Heuplatz, nakon čega im se gubi svaki trag.

Bjegunci su bili cimeri u ćeliji i obojica su iza rešetaka završili zbog kaznenog djela "teška provala", ali u dva potpuno odvojena slučaja. Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je da je Srbin iz zatvora najranije mogao izaći iduće godine, dok je Srbin trebao čekati minimalno do 2027.

Filmska priča s drugim Srbinom

Mediji ističu da bijeg neopisivo podsjeća na gotovo filmsku priču iz veljače 2017. Tada je 35-godišnji Srbin, osuđen zbog imovinskih kaznenih djela, uspio pobjeći kroz zatvorsku kuhinju istog zatvora.

Dok ga nitko nije gledao, popeo se u tovarni prostor kamiona za smeće, sakrio se među vreće i nestao. Ni dan danas o njemu nema nikakvog traga.

