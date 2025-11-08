Ranio Srbina pa likvidirao njegovog tjelohranitelja: Obračun počeo zbog podjele 'reketa'

Austrijska policija traga za državljaninom Srbije kojeg sumnjiče da je u četvrtak u ćevabdžinici u bečkoj četvrti Ottakring teško ranio svojeg sunarodnjaka (55) i ubio njegovog tjelohranitelja H.M. (33) iz Čečenije, piše Kurir.rs.

Stravična pucnjava izbila je oko 22 sata, nakon što se dvojac posvađao oko podjele 25 tisuća eura, svote novca koju su navodno iznudili od jedne osobe.

Istraga je utvrdila da su nakon verbalnog obračuna izašli na stražnja vrata restorana. Prošli su kroz hodnik i ušli u prostoriju odvojenu od lokala.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Čečen umro na mjestu

Ubrzo je za njima krenuo i tjelohranitelj. Dok je prilazio prostoriji, odjeknuli su pucnjevi. Nakon samo par trenutaka, iz sobe je izašao osumnjičenik i odmah iz pištolja pucao u tjelohranitelja.

"Čečena je pogodio s više hitaca, nakon čega je 33-godišnjak pao na pod i umro na licu mjesta. Ubojica je pobjegao u nepoznatom pravcu", pisali su lokalni mediji.

Policijske snage pojurile su na teren i blokirale cijelu četvrt, ali nisu pronašli osumnjičenog Srbina. Svjedoci su ispričali da je istrčao iz restorana i ušao u automobil u kojem ga je čekala jedna osoba. Doznaje se i da je upucani Srbin zadobio ozljede u predjelu prsa te da mu se liječnici trenutačno bore za život.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon pucnjave u Središću oglasio se ministar Božinović i pohvalio policiju