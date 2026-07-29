Godinama kružile glasine, sada progovorilo deset žena: Jared Leto suočen s teškim optužbama

Oskarovac i glazbenik Jared Leto, ponovno se našao u središtu ozbiljnih optužbi nakon što je BBC objavio dokumentarni film u kojem deset žena iznosi tvrdnje o njegovu navodnom neprimjerenom i, u pojedinim slučajevima, kaznenom seksualnom ponašanju.

Foto: Kim Matthai Leland/Gonzales Photo/Profimedia

Četiri žene tvrde da su bile maloljetne u vrijeme navodnih događaja koji bi, prema njihovim iskazima, mogli predstavljati kaznena djela. Njihova svjedočanstva odnose se na razdoblje između 2002. i 2016. godine, kada je Leto bio u tridesetim i četrdesetim godinama života.

Od seksualnog napada do prijetnji

Jedna od žena tvrdi da ju je glumac seksualno napao u hotelskoj kupaonici kada je imala 17 godina. Druga navodi da joj je, s 19 godina, u hotelskoj sobi u Londonu uputio prijetnje seksualnim nasiljem nakon što je ostala nasamo s njim.

Treća žena tvrdi da je sa Letom imala spolni odnos u Kaliforniji dok je imala 17 godina. Budući da je dob pristanka u toj saveznoj državi 18 godina, takav bi odnos mogao biti klasificiran kao zakonsko silovanje prema američkom zakonodavstvu. Prema njezinim riječima, Leto je tijekom razgovora o toj temi pokazao potpunu nezainteresiranost za zakonska ograničenja.

Foto: Profimedia

Četvrta žena opisuje kako ju je, tvrdi, Leto počeo kontaktirati kada je imala 16 godina. Navodi da su telefonski razgovori ubrzo postali seksualno eksplicitni te da joj je predlagao spolni odnos. Kasnije joj je, kaže, ponuđen ugovor o povjerljivosti (NDA) kojim bi se obvezala da neće javno govoriti o njihovom odnosu, no odbila ga je potpisati.

Uz ove četiri žene, još pet ispitanica tvrdi da su tijekom tinejdžerskih godina primale neobične i seksualno eksplicitne telefonske pozive za koje vjeruju da su dolazili od Leta ili osoba povezanih s njim.

Majka ga suočila nakon komentara upućenog kćeri (14)

Posebno uznemirujuće svjedočanstvo iznijela je žena koja tvrdi da je, kao 14-godišnjakinja, nakon koncerta sastava 'Thirty Seconds to Mars' bila pozvana iza pozornice. Prema njezinim riječima, Leto je tijekom potpisivanja autograma komentirao njezine grudi, a kada ga je majka suočila s tim ponašanjem, navodno je ponovio isti komentar.

BBC navodi da je dio iskaza uspio potvrditi razgovorima s članovima obitelji i prijateljima kojima su žene još tada povjerile što se dogodilo. U pojedinim slučajevima pregledane su i fotografije te poruke koje podupiru njihove tvrdnje.

Dvojica bivših članova tehničke ekipe benda također su govorila za dokumentarac. Tvrde da je među zaposlenicima postojala nelagoda zbog načina na koji je Leto komunicirao s vrlo mladim obožavateljicama, uključujući pozive u garderobu nakon koncerata ili u kuću u kojoj je bend radio na snimanju glazbe. Jedan od njih rekao je kako je razlika u godinama između Leta i djevojaka bila očita te da je mnogima u ekipi izazivala zabrinutost.

Dokumentarac podsjeća da optužbe protiv glazbenika nisu nove. Tijekom posljednjih dvadesetak godina na internetu su se pojavljivale brojne anonimne i javne optužbe žena koje su tvrdile da su doživjele neprimjereno ponašanje. BBC navodi da je evidentirao više od 120 različitih javnih navoda povezanih s njegovim odnosom prema ženama.