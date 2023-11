Jared Leto, popularni je američki glumac i glazbenik, a nedavno je uspio ono što nitko nije. Naime, entuzijastični Jared, popeo se na vrh Empire State Buildinga u New Yorku koji je ujedno i jedan od najpoznatijih svjetskih nebodera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bio sam više uzbuđen nego nervozan. Ali moram biti iskren, bilo je jako, jako teško. Bilo je puno teže nego što sam mislio da će biti. Bila je potrebna velika izdržljivost i bilo je dosta oštro", rekao je Jared u intervjuu za TODAY.

Glumac je pokazao i dokaze tih oštrih kuteva podizanjem svoje lijeve ruke na kojoj su bili vidljivi tragovi krvi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"To je nevjerojatno. Gledati izlazak sunca iznad grada koji mi toliko znači. Otkako sam bio klinac, New York je predstavljao mjesto na koje ste odlazili da ostvarite svoje snove. Kao dijete, želio sam biti umjetnik, a New York je bio mjesto gdje si došao da postaneš umjetnik. Empire State Building je uvijek bio taj simbol za mene", rekla je poznata zvijezda.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Jared se penjao istočnom stranom nebodera od 86. do 104. kata, otprilike 20-minutni uspon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uspio sam do vrha i vidio svoju majku na prozoru osamdesetoga kata. To je bilo lijepo iznenađenje", rekao je Leto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

On je prva osoba koja se ikada legalno popela na vrh Empire State Buildinga, potvrdili su službenici za TODAY.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Spašavali ga 18 sati, on im rekao: 'Šetam po planinama u Ukrajini u japankama'