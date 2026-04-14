FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBJAVLJENI DETALJI

Švercali opremu za centralno grijanje iz BiH: USKOK istražuje dvojicu carinika
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/ilustracija

14.4.2026.
15:03
Erik Sečić
VOYO logo
VOYO logo

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK)  pokrenuo je u utorak istragu protiv carinskih službenika zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti: 

"USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave šibensko-kninske, Službe kriminalističke policije, donio rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (1985., 1980.) i državljanina Bosne i Hercegovine (1986.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti", piše u priopćenju. 

"Osnovano se sumnja da su I. i II. okr., u razdoblju od 24. siječnja do 26. ožujka 2021. kao carinski službenici na Graničnom prijelazu Strmica, omogućili III. okr. -  vlasniku jednog obrta, da bez plaćanja carinskih i poreznih davanja, iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku uveze veće količine opreme za centralno grijanje od one prijavljene u carinskim deklaracijama i za veći broj kupaca od imenovanih u tim deklaracijama", dodaje USKOK. 

Objavljeno kolika je šteta 

"Tako su I. i II. okr. dogovarali s III. okr. vrijeme kada će III. okr. ili osobe koje on uputi, pristupiti vozilima njegovog obrta na navedeni Granični prijelaz. Potom su vagali ta vozila i nakon što su utvrdili da je u carinskim deklaracijama upisana manja količina tereta, bez kontrole stvarne količine i vrijednosti robe i bez obračuna carinskih i poreznih davanja na svu neprijavljenu robu, neistinite podatke o količini i vrijednosti robe iz tih deklaracija unosili u Informacijski sustav Carinske uprave", stoji u priopćenju. 

"Zatim su I. i II. okr. dozvolili III. okr. da tu necarinjenu opremu za grijanje za koju nisu utvrdili stvarnu vrijednost niti obračunali carinu i dužne poreze, uveze i ugradi većem broju osoba u Hrvatskoj. Na opisani način su I. i II. okr. pribavili III. okr. protupravnu imovinsku korist od najmanje 6.701,10 eura", zaključuje USKOK. 

UskokCariniciCentralno Grijanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike