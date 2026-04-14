Potvrđena optužnica protiv Joška Jeličića: 'Zdravko mi je isplatio 200.000 eura u gotovini'

Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg nogometaša i televizijskog analitičara Joška Jeličića, javlja u utorak Jutarnji list.

Optužnica, podignuta sredinom veljače, Jeličića tereti da je u travnju 2016. godine, dok je davao iskaz kao svjedok u prethodnom kaznenom postupku, lagao da je svoje potraživanje koje je imao prema jednom nogometnom klubu ustupio dvjema osobama koje su mu za to predale dogovoreni iznos novca.

Jeličić je tako na ispitivanju u Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) kazao da je 200.000 eura, koje mu je Dinamo trebao isplatiti na temelju nagode za raniji dug, dobio od engleske tvrtke Real Sports Management u vlasništvu Marija Mamića.

'Zdravko mi je isplatio 200.000 eura'

Međutim, pretprošle godine, na suđenju braći Mamić na Županijskom sudu u Osijeku u aferi Dinamo 2, Jeličić je promijenio iskaz. Tada je rekao da taj iznos nije dobio ni od koje engleske ili strane tvrtke, nego osobno od Zdravka Mamića. Dodao je i kako nije govorio istinu o uvjetima svoje nagodbe s Dinamom jer je bio u strahu i plašio se moguće kaznene odgovornosti.

"Zdravko mi je u prostorijama kluba u nazočnosti Damira Vrbanovića, moguće i Zorana Mamića, te mog odvjetnika Krešimira Ćurkovića isplatio 200.000 eura u gotovini, a ja sam tužbu povukao", rekao je tada Jeličić.

Njegova obrana uložila je žalbu na optužnica i zahtijevala da se odbaci kao preuranjena, jer je kazneni postupak u kojem je Jeličić dao lažni iskaz i dalje u tijeku. Sud je te navode odbacio i zaključio da Zakon o kaznenom postupku ne poznaje termin preuranjene optužnice.

