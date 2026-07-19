Nevidljiva cijena brze mode: Situacija je došla do kritične točke, EU krenula u obračun

Potrošnja tekstila u Europskoj uniji predstavlja jedan od najvećih pritisaka na njenu životnu sredinu i klimu, odmah iza hrane, stanovanja i prijevoz, a manje od jedan posto tekstila na globalnom nivou se uspješno reciklira nazad u nove odjevne predmete.

Prema podacima Europske agencije za životnu sredinu (EEA), agresivan rast takozvanog "modela brze mode" (eng. fast fashion) je potrošnju resursa i stvaranje otpada doveo praktično do kritičnih granica.

Prosječan građanin EU je u 2022. godini potrošio oko 19 kilograma tekstila (odjeće, obuće i kućnog tekstila), što je porast u odnosu na 17 kilograma iz 2019. godine.

Za proizvodnju tekstila koji potroši jedan Europljanin, u prosjeku je potrebno 9 kubnih metara vode, 40 kvadrata proizvodnog prostora, te oko 391 kilograma sirovina. Sve ovo generira oko 270 kilograma ugljikovog dioksida koji odlazi u životnu sredinu.

Od brze mode do otpada

Između 60 i 70 posto tekstila unutar EU zemalja izrađeno je jednim dijelom od sintetike (uglavnom poliestera), odnosno - od nafte i prirodnog plina. Od 19 kilograma tekstilnog otpada koliko u prosjeku po osobi nastane godišnje, samo se oko četiri kilograma prikuplja odvojeno radi recikliranja ili ponovne upotrebe, dok preostalih 11.6 kilograma (gotovo 73 posto) završava u mješovitom kućnom otpadu, na deponijama ili u spalionicama.

Između 4 i 9 posto svih tekstilnih proizvoda stavljenih na tržište EU uništi se prije nego što uopće budu iskorišteni za svoju namjenu (zbog vraćanja u trgovine ili jednostavno neprodanih zaliha). Ovo uništavanje generira do 5.6 milijuna tona ugljikovog dioksida godišnje. Tekstilna industrija je također i jedan od najvećih izvora tzv. Pfas zagađenja u Europi. Ovi sastojci se koriste za vodootpornost i zaštitu od prljanja, što u konačnom zbiru ozbiljno onemogućava siguran proces njihovog recikliranja.

Zbog izuzetnog pritiska na životnu sredinu, Europska unija je već uvela stroge mjere. Od prošle godine, sve države članice zakonski moraju uspostaviti sustave za odvojeno prikupljanje tekstilnog otpada. Nova strategija EU ima za cilj poslati brzu modu u povijest, promoviranjem tzv. "kružnog modnog dizajna", trajnosti odjevnih proizvoda i zabrane uništavanja neprodanih zaliha.