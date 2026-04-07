Pucnjava ispred izraelskog konzulata, tri osobe smrtno stradale

Tri osobe ubijene su u pucnjavi u blizini zgrade u kojoj je smješten zatvoreni izraelski konzulat u Istanbulu, a dva policajca su ozlijeđena, javljaju svjetski mediji.

Prema izvještajima, do oružanog sukoba je došlo u neposrednoj blizini objekta koji se nalazi u važnom poslovnom dijelu grada, gdje su smještena i sjedišta najvećih turskih banaka.

Televizija NTV navodi da je jedan napadač uhićen ranjen, dok je drugi ubijen.

Policijske snage na terenu

Pucnjava u Leventu trajala je otprilike 10 minuta, a osumnjičeni su na mjesto napada navodno došli u maskirnoj odjeći, s ruksacima i dugim cijevima.

Prema neslužbenim informacijama, osumnjičeni su otvorili vatru na policijske službenike koji su osiguravali područje oko zgrade. Za sada nije poznato je li meta napada bio izraelski konzulat.

Reutersove snimke prikazuju trenutke pucnjave na kojim se vidi kako policajac izvlači oružje i bježi u zaklon dok odjekuju hici. Snimke prikazuju i osobu koja leži na tlu u krvi.

Konzulat je bio zatvoren već dugo vremena, a ispred zgrade su bili stacionirani samo policajci radi zaštite. Nakon incidenta, na teren su stigle dodatne policijske snage koje patroliraju tim dijelom grada.

Ministar pravosuđa Akın Gürlek najavio je da je pokrenuta istraga.

