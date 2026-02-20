Amerikanci zaprijetili Europi: 'Spremamo odmazdu ako nas isključite iz igre...'

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa zaprijetila je odmazdom protiv europskih zemalja ako Europska unija bude favorizirala domaće proizvođače oružja u nastojanju da ponovno naoruža kontinent, piše Politico.

Američko Ministarstvo obrane usprotivilo se svakom pokušaju EU-a da ograniči pristup američkim proizvođačima oružja europskom tržištu te upozorilo da bi takav potez izazvao recipročan odgovor.

Administracija je te, dosad neobjavljene, primjedbe iznijela u svom doprinosu savjetovanju Europske komisije ranije ovog mjeseca, nakon što je izvršno tijelo EU-a zatražilo mišljenja vlada i industrije o pravilima javne nabave oružja u Europi.

'Pogrešan smjer djelovanja'

"Sjedinjene Države snažno se protive svim izmjenama Direktive koje bi ograničile sposobnost američke industrije da podržava ili na drugi način sudjeluje u nacionalnim obrambenim nabavama država članica EU-a", navela je američka administracija uoči planiranog ažuriranja europskih zakona o obrambenoj nabavi.

"Protekcionističke i isključive politike koje istiskuju američke tvrtke s tržišta — dok najveće europske obrambene kompanije i dalje uvelike profitiraju od pristupa tržištu Sjedinjenih Država — pogrešan su smjer djelovanja", dodaje se.

Komentari Washingtona naglašavaju paradoks američkog pristupa Europi. Dok Trumpova administracija opetovano poručuje Europljanima da žele da oni preuzmu glavninu konvencionalne obrane kontinenta, istodobno ne želi da se to dogodi na štetu američkih obrambenih tvrtki.

Dvije trećine uvezenog oružja dolazi iz EU

Politico je ranije izvijestio da je zamjenik američkog državnog tajnika Christopher Landau na sastanku iza zatvorenih vrata u prosincu kritizirao europske saveznike u NATO-u zbog davanja prednosti vlastitoj obrambenoj industriji u odnosu na američke dobavljače oružja. Američki State Department supotpisao je doprinos Trumpove administracije savjetovanju Komisije.

Posljednjih godina Europska komisija nastoji povećati udio europskog naoružanja u arsenalima i ugovorima o nabavi unutar bloka, dok se priprema za mogući sukob s Rusijom. Desetljećima se kontinent uvelike oslanjao na američku vojnu opremu, od borbenih zrakoplova F-35 do topničkih sustava HIMARS i protuzračne obrane Patriot. Gotovo dvije trećine uvezenog oružja u EU dolazi iz SAD-a.

Ovako snažan otpor Trumpove administracije mogao bi zakomplicirati širi napor Komisije za jačanje politike "Kupuj europsko". Time će se testirati dokle su europske zemlje spremne ići u nastojanju da postanu neovisnije o SAD-u, koji je u Trumpovo doba postao sve nepouzdaniji partner.

Direktiva o nabavi

Izvršno tijelo EU-a očekuje se da će u trećem tromjesečju predstaviti ažuriranu Direktivu o nabavi iz 2009., u sklopu šire i kontroverzne inicijative za uvođenje strožih pravila "Kupuj europsko". Još nije jasno hoće li novi tekst sadržavati obvezujuće odredbe koje bi davale prednost domaćim proizvođačima.

EU već daje prednost lokalnim tvrtkama u projektima poput programa SAFE vrijednog 150 milijardi eura za zajmove za oružje, kao i u nabavi oružja koju Ukrajina može financirati nedavno dogovorenim zajmom od 90 milijardi eura.

Sredstva EU-a mogu se koristiti za kupnju vojne opreme samo ako je najmanje 65 posto vrijednosti opreme proizvedeno u Europi.

Uzvratni udar

Pentagon je u svom doprinosu upozorio da bi svaki potez kojim bi se u buduće zakonodavstvo o nabavi uvela snažna klauzula "Kupuj europsko" izazvao odmazdu SAD-a.

"Ako bi se mjere europske preferencije uvele u nacionalne zakone o nabavi država članica, Sjedinjene Države bi vjerojatno preispitale sva postojeća opća izuzeća i iznimke od zakona ‘Kupuj američko’ koja su odobrena u okviru ili u vezi s našim Sporazumima o uzajamnoj obrambenoj nabavi", navelo je Ministarstvo obrane.

To bi u praksi značilo zatvaranje pristupa američkom tržištu za europske tvrtke.

Sporazumi s Washingtonom

Oko 19 od 27 glavnih gradova EU-a potpisalo je takve sporazume s Washingtonom, koji europskim kompanijama omogućuju natjecanje za određene ugovore Pentagona.

"Sve buduće iznimke razmatrale bi se od slučaja do slučaja i samo kada bi to bilo nužno radi potpore interoperabilnosti i standardizaciji u okviru NATO-a", naglasile su SAD.

Iako Pentagon većinu opreme nabavlja od američkih kompanija, europske tvrtke poput talijanskog Leonarda i švedskog Saaba također prodaju opremu SAD-u.

Opasnost europske preferencije

Prema stajalištu Washingtona, klauzula "Kupuj europsko" u nacionalnim nabavama ograničila bi slobodu država članica, oslabila NATO te ugrozila sposobnost europskih zemalja da dosegnu ciljeve sposobnosti Saveza dogovorene prošle godine. Američka administracija također tvrdi da bi to bilo protivno obvezama EU-a preuzetima u trgovinskom sporazumu SAD–EU potpisanom prošlog ljeta, u kojem se Europska komisija obvezala na veću kupnju američkog oružja.

"Jezik europske preferencije već je prisutan u programima EU-a, ali njegovo uključivanje u Direktivu predstavljalo bi prekretnicu s utjecajem na suverene nacionalne proračune pojedinih država članica", poručila je Trumpova administracija.

Poruku Pentagona i State Departmenta podržala je i Američka gospodarska komora, koja je, iako blažim tonom, u svom doprinosu također upozorila na opasnosti europske preferencije.

POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajina ulazi u novi krug pregovora, NATO sprema dvije misije, a što radi Rusija?