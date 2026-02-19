Dubravka Šuica objasnila razlog svog dolaska na Odbor za mir: 'Cilj Komisije je bio jasan'
Europska komisija u četvrtak nije trebala prisustvovati prvoj sjednici Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa jer za to nije dobila mandat Vijeća Europske unije, upozorio je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot.
Komisija "mora savjesno poštivati pravo” i europska pravila, napisao je Barrot na platformi X.
Europsku komisiju u Washingtonu je predstavljala hrvatska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica.
Glasnogovornik francuskog ministarstva vanjskih poslova ranije u četvrtak priopćio je da će Šuica morati iznijeti objašnjenje za svoj odlazak u svojstvu promatrača na prvi susret Trumpovog tijela, prenosi Euronews.
Ministarstvo naglašava da ona za to nije imala "mandat”.
Euronews piše kako su prigovor na njezin odlazak uz Francusku iznijele i Belgija, Španjolska, Irska, Slovenija, Švedska i Portugal. One smatraju da bi se prisutnost povjerenice potencijalno moglo protumačiti kao podrška Trumpovom kontroverznom tijelu za koje mnogi strahuju da je zamišljeno kao alternativa Ujedinjenim narodima, organizaciji koju republikanac dugo kritizira.
Predanost provedbi primirja u Gazi
Glasnogovornica Komisije Paula Pinho početkom tjedna je naglasila da EK neće postati dio Trumpovog odbora.
"Sudjelujemo na ovom sastanku upravo u skladu s našom dugogodišnjom predanošću provedbi primirja u Gazi, kao i sudjelovanju u međunarodnim naporima za potporu obnovi i poslijeratnom oporavku”, rekla je Portugalka, a prenosi Politico.
„Imamo ekspertizu. Već dajemo važnu financijsku podršku. U tom kontekstu želimo sudjelovati”, naglasila je.
Šuica: Opipljivi rezultati za palestinski narod
Šuica je u četvrtak na platformi X napisala da je cilj Komisije u Washingtonu bio jasan: "koordinirano djelovanje, odgovorno upravljanje i opipljivi rezultati za palestinski narod”.
Povjerenica za Mediteran naglasila je da je EU najveći međunarodni donator Palestincima, podsjetivši da je od 1994. donirano gotovo 30 milijardi eura.
Na X-u je objavila i da se na marginama sastanka u Washingtonu susrela s ministrima vanjskih poslova Egipta i Jordana i državnim tajnikom saudijskog ministarstva te da je s njima razgovarala o obnovi Gaze.
