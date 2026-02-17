Europska sila u strahu od Amerikanaca: 'Jedna od najvećih opasnosti'

Kontrast teško da može biti veći: kada je Barack Obama 2009. godine ušao u Bijelu kuću, u Njemačkoj je izazvao val oduševljenja koji danas djeluje gotovo nestvarno. Nakon napetosti iz vremena Bushove ere, povjerenje je naglo poraslo.

Prema istraživanju koje je proveo Pew Research Center, čak 93 posto Nijemaca vjerovalo je da će Obama "u svjetskoj politici uraditi pravu stvar". Do danas je to rekord.

Čak i 2016. godine, na kraju njegovog drugog mandata, 86 posto građana mu je i dalje vjerovalo. SAD je pod njegovim vodstvom smatran pouzdanim partnerom i moralnim uzorom, iako su skandali poput NSA-afere, nakon otkrića zviždača Edvarda Snowdena, bacili sjenku na odnose, piše Deutsche Welle.

Međutim, već nakon prve izborne pobjede Donalda Trumpa 2016. godine, povjerenje u Njemačkoj naglo je opalo. U vrlo kratkom roku svelo se na minimum: pred kraj njegovog prvog mandata tek oko deset posto ispitanika mu je vjerovalo.

Sličan trend zabilježen je i nakon njegove ponovne izborne pobjede. Dok je za vrijeme Obame većina Nijemaca odnose s SAD-om smatrala pozitivnim, sredinom 2025. godine čak 73 posto ispitanika u Politbarometru javnog servisa ZDF ocijenilo je da su odnosi "loši".

Prema novom istraživanju instituta Allensbach, oko dvije trećine Nijemaca danas, pored Rusije i Kine, i SAD vidi kao "jednu od najvećih opasnosti za svjetski mir".

Nepouzdan NATO partner?

Pad povjerenja povezan je ne samo s likom Donalda Trumpa, već i sa radikalnom promjenom kursa američke politike na više razina. Trumpovi demokratski prethodnici Barack Obama i Joseph Biden uvijek su se oslanjali na NATO i EU kao pouzdane saveznike i naglašavali zajedništvo.

Donald Trump, međutim, mnogo snažnije inzistira na većem vlastitom angažmanu i većim izdvajanjima Europljana za obranu kada je riječ o njihovoj sigurnosti. U pregovorima o Ukrajini, SAD je pod Trumpom više puta ignorirao europske partnere. I spor oko Grenlanda doprinosi tome da se Sjedinjene Države u Njemačkoj sve više doživljava kao nepredvidljivog aktera.

Djelomično agresivna retorika američkog predsjednika dodatno je pojačala taj dojam. Već na jednom predizbornom skupu u veljači 2024. godine Trump je izjavio da NATO partnerima koji ne izdvajaju dovoljno za svoju obranu, u slučaju ruskog napada, ne bi pružio zaštitu. Umjesto toga, u takvom slučaju bi čak "ohrabrio" Rusiju da učini "što god želi". Takve izjave ostavile su snažan dojam na Nijemce. Da bi SAD pružio vojnu pomoć ako bi neka europska članica NATO-a bila napadnuta, danas vjeruje jedva trećina (32 posto) ljudi u Njemačkoj.

Carinski spor tjera poduzetnike na preispitivanje

I Trumpova agresivna carinska i ekonomska politika već je ostavila duboke tragove. Za većinu robe uvezene iz EU-a vrijedi carinska stopa od 15 posto. Za čelik i aluminij ona iznosi čak 50 posto. To teško pogađa i njemačke kompanije. Njihov izvoz u SAD opao je 2025. godine za više od devet posto u odnosu na prethodnu godinu.

Direktne investicije njemačkih firmi u SAD između veljače i studenog 2025. smanjene su za oko 45 posto u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuje studija Instituta njemačke privrede (IW). Dodatne prijetnje carinama, na primer u okviru spora oko Grenlanda, izazivaju dodatnu neizvjesnost.

"Uvjeti poslovanja su se značajno pogoršali“, izjavio je za Deutsche Welle Roland Rohde, stručnjak za SAD iz organizacije Germany Trade and Invest, svojevrsne njemačke agencije za promociju privrede. "Raspoloženje među njemačkim kompanijama tijekom cijele godine se vidno pogoršalo." Iako se njemačke kompanije ne okreću u potpunosti od SAD kao tržišta, zbog nepredvidljive trgovinske politike trenutno izbjegavaju veće investicije u SAD.

Trumpova oštra migrantska politika i znatno pooštreni uvjeti za ulazak u zemlju dodatno su odvratili mnoge njemačke turiste. Iako su SAD i dalje najpopularnija destinacija Nijemaca izvan Europe, od siječnja do srpnja 2025. tamo je otputovalo svega oko 780.000 njemačkih turista - oko dvanaest posto manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

"SAD ima određeni imidž i simbolizira slobodu i individualnost", objasnio je zrakoplovni stručnjak Heinrich Großbongardt za časopis Wirtschaftswoche. "Turisti se ne žele suočiti s prizorima Nacionalne garde na ulicama Los Angelesa i racijama protiv imigranata."

Američki planovi prema kojima bi strani turisti prilikom ulaska u SAD ubuduće morali otkriti svoje online aktivnosti iz posljednjih pet godina, kao i više izvještaja o njemačkim turistima koji su se iznenada našli u američkom pritvoru za deportaciju, dodatno odvraćaju mnoge ljude. Zbog toga je i broj prijava za učeničke razmjene s SAD-om znatno opao. Pojedine organizacije bilježe pad i do 50 posto.

Ipak nema trajnog raskida?

Gubitak povjerenja Nijemaca u SAD, dakle, ogroman je na više razina. Ipak, on ne mora biti konačan, što pokazuje pogled na historijski razvoj rejtinga američkih predsjednika u posljednjih 20 godina. Dok su oni kod republikanskih predsjednika Busha i Trumpa bili izuzetno niski, odmah nakon izbora demokrata Obame i Bidena ponovo su naglo porasli. Promjena u Ovalnom uredu, ili barem znatno više europski orijentirana politika u Washingtonu, mogla bi možda relativno brzo povratiti izgubljeno povjerenje.

