'ZLATNO DOBA' /

Marco Rubio na sastanku s Orbanom: Hoće li Mađarska i dalje kupovati plin od Rusije?

Foto: Attila Kisbenedek/afp/profimedia

Mađarska gotovo sav svoj prirodni plin nabavlja iz Rusije. Washington potiče Mađarsku da u budućnosti kupuje američki ukapljeni prirodni plin u velikim razmjerima

16.2.2026.
6:57
Hina
Attila Kisbenedek/afp/profimedia
Američki državni tajnik Marco Rubio sastat će se u ponedjeljak u Budimpešti s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, a prema američkom State Departmentu, Rubiov kratki posjet bit će usmjeren na energetsko partnerstvo između dviju zemalja.

Mađarska gotovo sav svoj prirodni plin nabavlja iz Rusije. Washington potiče Mađarsku da u budućnosti kupuje američki ukapljeni prirodni plin u velikim razmjerima.

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto unaprijed je naglasio da će se razgovori s Rubiom usredotočiti i na načine okončanja ruske agresije protiv Ukrajine, kako je rekao mađarskom državnom radiju.

Orban održava dobre odnose s SAD-om, ali i Rusijom

Bilateralni odnosi sa Sjedinjenim Državama trenutno doživljavaju "zlatno doba" otkako je američki predsjednik Donald Trump preuzeo dužnost, dodao je Szijjarto.

Razlog tome, rekao je, jest taj što je Washington dopustio Mađarskoj uvoz nafte iz Rusije unatoč sankcijama, a također je izuzeo od sankcija planirano rusko ulaganje u mađarsku nuklearnu elektranu u Paksu.

Orban i njegova vlada godinama održavaju dobre odnose s Kremljem i Trumpom.

POGLEDAJTE VIDEO: Lome se koplja, EU dijeli na dva tabora. A Orban? Sam pije kavu

