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Nives Celzijus očarala pratitelje fotkom iz Poreča: Modni detalj ispod prsluka u prvom je planu

Nives Celzijus očarala pratitelje fotkom iz Poreča: Modni detalj ispod prsluka u prvom je planu
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Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Pjevačica je podijelila trenutke s luksuznog odmora, a njezina odvažna kombinacija izazvala je lavinu reakcija i komplimenata

17.7.2026.
22:13
Hot.hr
Tomislav Miletic/PIXSELL
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Pjevačica Nives Celzijus (44) poznata je po tome da s pratiteljima često voli dijeliti trenutke iz svog dinamičnog života. Njezina najnovija objava na Instagramu vodi nas u Poreč, gdje kroz seriju fotografija prikazuje svoj dan ispunjen uživanjem.

Odvažna kombinacija koja je zapalila komentare

Nives je za svoj dan u Poreču odabrala hrabru modnu kombinaciju s kojom je istaknula figuru. Pozirala je u zelenom prsluku, a ispod njega nosila je tirkizni čipkasti grudnjak, dodajući svom odabiru dozu provokativnosti. Kroz fotografije se može pratiti njezin dan, od poziranja uz bazen u modernoj vili do večernjih sati na terasi pod zvijezdama.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius)

 

Njezini pratitelji obasuli su je komplimentima poput "Prelijep stajling", "Bomba" i "Prelepo", a među oduševljenim komentarima našao se i onaj voditeljice Ecije Ivušić (39) koja joj je poručila "Ljepotice". Fotografije, objavljene uz jednostavan opis "Poreč 💙", savršeno su prenijele atmosferu opuštenog odmora.

Dok mediji u posljednje vrijeme često pišu o njezinom privatnom životu, a austrijski tabloidi je predstavljaju kao "balkansku zvijezdu", čini se da je pjevačica pronašla savršen bijeg. Ovaj odmor dolazi kao predah od brojnih obveza, među kojima je i promocija dueta "Sinkronija" koji je snimila s Dinom Petrićem (32), ali i priprema za nadolazeći nastup na ljetnom festivalu "Muntićka noć" u blizini Pule.

 

Nives CelzijusProvokativna FotografijaOdmor
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