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Nives Celzijus ne prestaje oduševljavati pratitelje: 'Ne može te čovjek u oči gledat'

Nives Celzijus ne prestaje oduševljavati pratitelje: 'Ne može te čovjek u oči gledat'
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Foto: Maja Bota Strbe

Pjevačica je s pratiteljima podijelila kako iskorištava tople ljetne dane, a vatrenim izdanjem još jednom je privukla puno reakcija

15.7.2026.
19:40
Hot.hr
Maja Bota Strbe
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Pjevačica Nives Celzijus (44) ponovno je oduševila pratitelje na Instagramu novom objavom. Pjevačica je, naime, pružila uvid u to kako uživa u ljetu i gdje se opušta. Objavila je seriju fotografija na kojima pozira pokraj bazena, a pratiteljima je pažnju privuklo njezino novo provokativno izdanje.

 

Oduševljeni fanovi

Pozirala je u mini narančastoj haljini sa izraženim dekolteom, čime je odmah privukla tisuće lajkova i velik broj pozitivnih simpatija. "Draga Nives, ne može te čovjek u oči gledat", "Predivno!" i "Kako možeš tako dobro izgledati?", samo su neki od komentara ispod objave. 

Svojim izdanjem pokazala je i poseban detalj. Na slikama je podigla haljinu kako bi istaknula tetovažu cvijeta koji se prostire po njezinom bedru. U opis objave je jednostavno napisala "pa povedi me na adresu; Inferno 666", što je tekst iz njezine pjesme istoimenog naslova "Inferno", objavljene 2014. godine.

Podsjetimo, Nives svojim objavama na društvenim mrežama redovito podiže temperaturu i izaziva lavine komentara vjernih pratitelja, bilo da je riječ o opuštenim ljetnim izdanjima uz bazen ili najavama novih projekata. Bez obzira na to radi li se o glumačkim ulogama, novim glazbenim spotovima za koje nerijetko daje svoj maksimum ili obiteljskim trenucima koje rado dijeli s javnošću, jedno je sigurno, Nives Celzijus točno zna u kakvom sadržaju uživaju njezini pratitelji.

 

Nives CelzijusVatrenoProvokativno
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