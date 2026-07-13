Nives u oskudnom bikiniju izazvala toplotni udar: 'Tako bestijalno'

Ljeto je u punom jeku, a Nives Celzijus (44) dobro zna kako privući pažnju svojih pratitelja. Domaća glumica, pjevačica i spisateljica ponovno je podijelila niz fotografija koje nisu prošle nezapaženo, a ovoga puta pozirala je uz bazen u izdanju koje je istaknulo njezinu figuru.

Oskudni bikini privukao pažnju

Nives je na svom Instagram profilu objavila nekoliko fotografija nastalih tijekom odmora u Istri. Pozirala je uz bazen u minijaturnom bikiniju boje kože koji je naglasio njezine obline, dok je cijelo izdanje upotpunila velikim sunčanim naočalama i upečatljivim zlatnim nakitom.

Uz fotografije je kratko napisala: "Tako bestijalno", a objava je u kratkom roku prikupila velik broj reakcija i lajkova.

Kao što se moglo očekivati, pratitelji nisu ostali ravnodušni. Nije trebalo dugo da se ispod objave zaredaju komentari pratitelja. Među prvima su joj poručili: "Bomba atomska".

Nives je i ranije pokazala da obožava ljetne objave s plaže i bazena, a njezine fotografije u kupaćim kostimima redovito izazivaju interes pratitelja. Ni ovoga puta nije bilo drukčije - oskudni bikini i opušteno ljetno izdanje ponovno su se našli u središtu pozornosti.