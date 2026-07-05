Drpić digao Nives iz kreveta usred noći, pratitelji ga odmah bocnuli duhovitim komentarom

Nives Celzijus (44) još je jednom pokazala da s bivšim suprugom Dinom Drpićem (45) njeguje prijateljski odnos, a pratitelje na društvenim mrežama nasmijala je novom objavom koja otkriva njihovu svakodnevnu dinamiku.

Na svom Instagram profilu Nives je podijelila šaljivi video u kojem je otkrila da ju je Dino probudio zbog nesvakidašnje situacije. Naime, izgubio je mačku pa je od Nives zatražio pomoć u potrazi.

Foto: Instagram

"Kad me Drpić probudi jer je izgubio mačku...", napisala je uz video koji je ubrzo privukao pažnju njezinih pratitelja i izazvao brojne reakcije.

Među brojnim komentarima našao se i onaj: "Izgubio je on itekako dobru mačku", čime je pratitelj dao kompliment Nives. No, čini se da takve šale nikome ne smetaju jer Nives već godinama njeguje odličan odnos s bivšim suprugom, ali i njegovom partnericom Ines Katarinom Sušom.

Nives je svojedobno za medije otkrila i da su ona i Dino praktički susjedi. Naime, bivši nogometaš živi u zgradi pokraj nje zajedno sa svojom dugogodišnjom partnericom, pa njihova djeca bez problema svakodnevno odlaze iz jednog doma u drugi.

Njihova kći Taisha Drpić (19) nedavno je proslavila maturalnu večer, a tom su joj prilikom podršku pružili i majka i otac, kao i Dinina partnerica. Taisha je tada na društvenim mrežama objavila zajedničke fotografije te emotivno napisala kako njezina obitelj možda nije savršena poput onih iz dječjih crteža, ali je ispunjena poštovanjem, ljubavlju i zajedništvom.

Podsjetimo, Nives Celzijus i Dino Drpić svojedobno su bili jedan od najpoznatijih domaćih parova. Upoznali su se 2004. godine preko zajedničkih prijatelja, a zaručili već nakon četiri mjeseca veze. Vjenčali su se godinu dana kasnije u Las Vegasu te su tijekom braka dobili kćer Taishu i sina Leonea (20). Iako su se razveli 2014. godine, ostali su u odličnim odnosima.