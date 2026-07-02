Nives Celzijus objavila provokativni video: Pazite u čemu pere prozore

Svjetsko prvenstvo je u punom jeku, a podrška hrvatskoj reprezentaciji stiže sa svih strana. Ipak, jedna od najupečatljivijih objava ponovno dolazi s profila domaće kraljice provokacije, Nives Celzijus (44). Dok se Vatreni pripremaju za teški okršaj protiv Portugala, Nives je pronašla savršen način da spoji ugodno s korisnim, ali i da po tko zna koji put ostavi svoje pratitelje bez daha.

Kockasti bikini malo toga ostavio mašti

Nives je na svom Instagram profilu podijelila videozapis snimljen na njezinoj terasi, a u glavnoj ulozi, osim njezinih prepoznatljivih oblina, našao se minijaturni kupaći kostim s prepoznatljivim crveno-bijelim kockicama. Izdanje u kojem je poslala podršku Vatrenima brzinom munje je zapalilo društvene mreže, a strateški pozicionirani prepoznatljivi kvadratići malo toga su prepustili mašti.

Ipak, ono što je uz provokativne kadrove dodatno nasmijalo i oduševilo njezinu vjernu publiku jest opis koji je stavila uz video. Nives se, naime, u svom stilu našalila, napisavši kratko i jasno: "Oprah prozore". Kao što se moglo i očekivati, objava je u rekordnom roku prikupila tisuće lajkova, a fanovi su bili oduševljeni. Nisu štedjeli komplimente na račun njezine linije, ali i kreativnog načina navijanja.