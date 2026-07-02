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VATRENA PODRŠKA /

Nives Celzijus objavila provokativni video: Pazite u čemu pere prozore

Nives Celzijus objavila provokativni video: Pazite u čemu pere prozore
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Foto: Maja Bota Strbe

Nives Celzijus pronašla je najoriginalniji način za slanje motivacije našim nogometašima uoči ključne utakmice s Portugalom

2.7.2026.
20:50
Hot.hr
Maja Bota Strbe
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Svjetsko prvenstvo je u punom jeku, a podrška hrvatskoj reprezentaciji stiže sa svih strana. Ipak, jedna od najupečatljivijih objava ponovno dolazi s profila domaće kraljice provokacije, Nives Celzijus (44). Dok se Vatreni pripremaju za teški okršaj protiv Portugala, Nives je pronašla savršen način da spoji ugodno s korisnim, ali i da po tko zna koji put ostavi svoje pratitelje bez daha.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius)

Kockasti bikini malo toga ostavio mašti

Nives je na svom Instagram profilu podijelila videozapis snimljen na njezinoj terasi, a u glavnoj ulozi, osim njezinih prepoznatljivih oblina, našao se minijaturni kupaći kostim s prepoznatljivim crveno-bijelim kockicama. Izdanje u kojem je poslala podršku Vatrenima brzinom munje je zapalilo društvene mreže, a strateški pozicionirani prepoznatljivi kvadratići malo toga su prepustili mašti.

Ipak, ono što je uz provokativne kadrove dodatno nasmijalo i oduševilo njezinu vjernu publiku jest opis koji je stavila uz video. Nives se, naime, u svom stilu našalila, napisavši kratko i jasno: "Oprah prozore". Kao što se moglo i očekivati, objava je u rekordnom roku prikupila tisuće lajkova, a fanovi su bili oduševljeni. Nisu štedjeli komplimente na račun njezine linije, ali i kreativnog načina navijanja. 

Nives CelzijusVatreniPodrškaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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