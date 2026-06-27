Nives Celzijus pokazala svoj raskošni vrt i otkrila tko je vlasnik 'OPG-a Drpić'

Poznata pjevačica i glumica Nives Celzijus (44) ovog je puta pokazala svoje vještine u potpuno drugačijem svjetlu - kao strastvena vrtlarica. U najnovijoj objavi na Instagramu otkrila je svoj mali, ali bogati povrtnjak u Zagrebu, no najviše pažnje i smijeha izazvao je duhoviti naziv koji mu je nadjenula, a koji je direktno povezan s njezinim bivšim suprugom.

U kratkom videu, snimljenom u dvorištu njezina doma u Zagrebu, Nives je provela svoje pratitelje kroz gredice, ponosno pokazujući plodove svog rada. Vidimo tako krastavce koji se penju uz drvenu rešetku, salatu, grmove rajčica i jagode. U ležernom, ali atraktivnom izdanju, odjevena u traperice i pripijeni top, ubrala je i s užitkom pojela jednu jagodu te na kraju uzela kantu s vodom kako bi zalila biljke. Pritom se duhovito požalila kako su listovi rajčice malo požutjeli, ali je jasno dala do znanja da marljivo brine o vrtu dok je "netko" odsutan.

Ipak, ono što je izazvalo najviše reakcija bio je natpis uz objavu: "OPG Drpić". Ova domišljata kratica za Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo odmah je dala naslutiti da se iza svega krije interna šala upućena njezinom bivšem suprugu, nogometašu Dini Drpiću (44).

Nives nikada nije skrivala da je s Dinom, ocem njezine djece, ostala u izvrsnim odnosima, često ga nazivajući svojim najboljim prijateljem. Njihova bliskost i međusobna podrška nedavno su došli do izražaja i kada su zajedno s Dinovom novom partnericom ispratili kćer Taishu na maturalnu večer, pokazavši rijetko viđen sklad.

Od komplimenata do ponuda za pomoć

Objava je, očekivano, izazvala lavinu komentara koji su se kretali od komplimenata na račun Nivesinog izgleda do pohvala za njezin vrtlarski trud. "Nikad jača naša Nives", "Bravo Nives", "Ja ljubomorna", "Jako lijepo, za svaku pohvalu", samo su neke od poruka podrške koje su joj uputili pratitelji. Naravno, bilo je i onih šaljivih gdje su se pratitelji ponudili pomoći: "Javljamo se dobrovoljno za zalijevanje vrta".