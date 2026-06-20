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Zavodljivo se prskala i raspametila: Nives Celzijus u crnom lateksu uzburkala duhove

Zavodljivo se prskala i raspametila: Nives Celzijus u crnom lateksu uzburkala duhove
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Foto: Maja Bota Strbe

Poznata pjevačica nikoga nije ostavila ravnodušnim svojom najnovijom objavom

20.6.2026.
14:39
Hot.hr
Maja Bota Strbe
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Hrvatska pjevačica, spisateljica i medijska ličnost, Nives Celzijus (44), ponovno je uzburkala duhove na društvenim mrežama. Svojim je pratiteljima na Instagramu najavila skori izlazak nove pjesme na način koji je malo koga ostavio ravnodušnim. U kratkom, ali provokativnom videu, otkrila je da uskoro stiže singl naziva "Bestijalno", izazvavši lavinu podijeljenih komentara.

Video, objavljen iz Zagreba, prikazuje Nives kako se odmara na vrtnoj ležaljci odjevena u pripijenu, kratku crnu haljinu od sjajnog materijala nalik na kožu, s korzetiranim gornjim dijelom koji naglašava njezine obline.

S velikim crnim naočalama "mačkastog" stila, u ruci drži bijelu sprej bocu iz koje se senzualno prska finom maglicom po licu, prsima i tijelu, dok se u pozadini čuje ritmična pop-dance melodija.

"U iščekivanju nove pjesme... #bestijalno", kratko je napisala u opisu, potvrđujući tako naziv pjesme koji se jasno čuje i u samom glazbenom isječku.

 

Objava oduševila pratitelje

Očekivano, objava je brzo prikupila brojne reakcije pa su tako mnogi hvalili njezin izgled komentarima poput "Prelijepa", "Goriš" i "Stvorena za ljubljenje, maženje, paženje".

Čini se da je zagonetni rekvizit potaknuo maštu mnogih, no svrha je očito postignuta, o novoj pjesmi se priča i prije nego što je objavljena.

Nives CelzijusLjetoVrućineInstagram
komentara
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