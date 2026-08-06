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NOVI POČETAK? /

Laura Prgomet pobjegla u osamu nakon burnih tjedana: Zaboravila bikini pa se okupala u gaćicama

Laura Prgomet pobjegla u osamu nakon burnih tjedana: Zaboravila bikini pa se okupala u gaćicama
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Foto: RTL

Nakon teškog srpnja mir je potražila uz more

6.8.2026.
14:57
Hot.hr
RTL
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Laura Prgomet (25), influencerica i bivša natjecateljica showa „Gospodin Savršeni“, privukla je pozornost objavom s hrvatske obale. U kratkom videu pokazala je kako izgleda odlazak na more kada zaboravi kupaći kostim, pa se u skrovitoj uvali okupala u majici i gaćicama.

Uz snimku je napisala „healing energy“, odnosno „iscjeljujuća energija“, čime je sugerirala da nakon burnih tjedana pokušava pronaći mir i okrenuti novu stranicu. Pozirala je u kristalno čistom moru, daleko od gužve, dok su se u pozadini vidjele stare kamene ruševine. Točnu lokaciju nije otkrila, nego ju je označila kao „Secret Location“, čime je dodatno zaintrigirala pratitelje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Zaboravila badić, ali nije odustala od kupanja

Prgomet se u objavi našalila na vlastiti račun i pokazala da je zaboravljeni kupaći kostim nije spriječio u ljetnom uživanju. Opuštena snimka iz osamljene uvale u potpunom je kontrastu s događajima koji su posljednjih tjedana obilježili njezin život, pa je poruka o „iscjeljujućoj energiji“ mnogima zazvučala kao najava novog početka.

Reakcije pratitelja uglavnom su bile pozitivne, a ispod objave nizali su se emotikoni srca i vatre te poruke podrške. Dio korisnika pokušavao je pogoditi i gdje se nalazi skrivena uvala koju je Laura odlučila zadržati za sebe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lauris (@lauraprgomet)

Podsjetimo, Prgomet je početkom srpnja završila u istražnom zatvoru nakon incidenta u jednom ugostiteljskom objektu u Dubrovniku. Policija je intervenirala zbog narušavanja javnog reda i mira, a teretilo ju se da je vikala na goste, vrijeđala i omalovažavala policijske službenike te fizički nasrnula na njih.

Nakon izlaska iz istražnog zatvora javno se ispričala, poručila da se kaje zbog svojih postupaka i navela da tada nije bila u svojem uobičajenom psihofizičkom stanju. Otkrila je i da je potražila stručnu psihološku pomoć.

Laura PrgometIncidentBikiniGospodin Savršeni 2025
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