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Talijani pronašli novog izbornika: Evo tko će naslijediti Gattusa

Talijani pronašli novog izbornika: Evo tko će naslijediti Gattusa
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Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport/ipa-agency.net/Shutterstock Editorial/Profimedia

Italija je od ožujka bez izbornika

8.6.2026.
17:43
Hina
Fabrizio Carabelli/IPA Sport/ipa-agency.net/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Bivši talijanski nogometni izbornik 61-godišnji Roberto Mancini trebao bi ponovno sjesti na trenersku klupu "Azzurra".

Talijanski mediji objavili su u ponedjeljak da je on vodeći kandidat za preuzimanje nacionalne selekcije, te da bi trebao potpisati ugovor do 2030. s godišnjom plaćom od dva milijuna eura.  

Mancini je bio talijanski izbornik od 2018. do 2023., te je predvodio reprezentaciju do naslova europskih prvaka 2021. godine. No, u kvalifikacijama za SP 2022. bio je neuspješan. Od kolovoza 2023. do listopada 2024. bio je izbornik Saudijske Arabije, a trenutno je trener katarskog Al-Sadda

Mancini je u više navrata isticao kako je pogriješio što je napustio mjesto izbornika "Azzurra", te da mu je zbog toga žao.

Italija je od ožujka bez izbornika nakon što je zbog neuspjeha u kvalifikacijama za predstojeće Svjetsko prvenstvo ostavku podnio Gennaro Gattuso. Tako će četverostruki svjetski prvaci po treći puta zaredom propustiti svjetsko prvenstvo, nije ih bilo ni na SP 2018. u Rusiji, te četiri godine kasnije u Katru.

"Azzurre" privremeno vodi izbornik U-21 reprezentacije Silvio Baldini i Talijani su u lipnju u prijateljskim utakmicama sa po 1-0 pobijedili Luksemburg i Grčku

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