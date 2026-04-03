Evo tko bi mogao biti novi izbornik Italije: Stiže jako loša vijest za Luku Modrića?

Potop talijanskog nogometa dobio je službeni epilog. Nakon trećeg uzastopnog neuspjeha u plasmanu na Svjetsko prvenstvo i poraza od Bosne i Hercegovine, Gennaro Gattuso podnio je ostavku. S njim su otišli i predsjednik saveza (FIGC) Gabriele Gravina te šef delegacije Gianluigi Buffon, signalizirajući da je vrijeme za potpunu rekonstrukciju. Sada se postavlja ključno pitanje: tko može preuzeti vruću klupu Azzurra?

Stara lica i jedan san

U kaosu koji je zavladao, talijanski mediji vrte nekoliko imena, a među njima su i dva bivša izbornika. Roberto Mancini, arhitekt trijumfa na Euru 2020., spominje se kao opcija, no navijači mu nisu oprostili odlazak u Saudijsku Arabiju i neuspjeh za SP 2022. Drugi povratnik mogao bi biti Antonio Conte, dokazani pobjednik čija se disciplina priziva. Ipak, čini se da i savez i navijači žele novo lice, a jedno se ime ističe iznad svih.

Massimiliano Allegri kao idealno rješenje

Trenutačni trener Milana, Massimiliano Allegri, slovi kao "san" i prvi izbor za novog izbornika. Njegov pragmatizam i fokus na rezultat smatraju se savršenim receptom za reprezentaciju u krizi. Allegri ne inzistira na kompliciranim sustavima za koje je potreban svakodnevni rad, već se prilagođava igračima, što je ključno u reprezentativnom nogometu.

Preuzimanje Azzurra za njega bi predstavljalo vrhunac karijere, no jedina prepreka je čvrsti ugovor s Milanom do 2027. godine.

Allegrijev odlazak i sudbina Luke Modrića

Odluka o novom talijanskom izborniku izravno bi mogla utjecati i na budućnost Luke Modrića. Četrdesetogodišnji hrvatski kapetan ključni je igrač Allegrijeva Milana, a trener ne skriva divljenje prema njemu. Modrićev ugovor istječe u lipnju 2026. i upravo je Allegri bio najveći zagovornik njegovog ostanka. Odlaskom trenera koji mu bezuvjetno vjeruje, Modrićeva pozicija se mijenja.

To bi moglo ubrzati njegovu odluku o mirovini ili povratku u Dinamo, dok bi Milan s novim trenerom mogao krenuti u smjeru bez veterana u središnjoj ulozi.

