Dalić za Svjetsko prvenstvo pripremio iznenađenja: Novosti na popisu, ali i u stožeru

Svjetsko prvenstvo je pred vratima, a reprezentacije ulaze u završni dio priprema. Kockice tako slažu i Kockasti, a izbornik Zlatko Dalić priprema i 'novosti' u stožeru.

Kako pišu Sportske novosti Dalić namjerava u stručni stožer ponovno uključiti Ivicu Olića, a na listu za pripreme staviti više od 26 igrača, koliko će ih biti u avionu za Washington 9. lipnja.

Dalić će u ponedjeljak složiti opširni popis igrača za SP na kojemu mora biti najmanje 35, a najviše 55 imena. HNS ga neće objaviti, ali će izbornik tjedan dana kasnije, 18. svibnja, javno na konferenciji za medije objaviti koga vodi na pripreme koje u Rijeci počinju 25. svibnja.

Isti izvor navodi i kako izbornik planira i nekoliko Olićevih štićenika iz U-21 vrste, a navodno su dva imena debelo podcrtana - Adrian Segečić, koji je tek nedavno 'prebjegao' iz Australije i debitirao za U-21 reporezentaciju, ali i mladi talentirani golman Hajduka, Toni Silić.

