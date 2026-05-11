POČINJE EUFORIJA /

Barbarez odabrao Zmajeve za Mundijal! Evo s kim će BiH pokušati do povijesnog rezultata

Barbarez odabrao Zmajeve za Mundijal! Evo s kim će BiH pokušati do povijesnog rezultata
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Izbornik je odabrao ukupno 25 igrača

11.5.2026.
15:28
Sportski.net
Armin Durgut/PIXSELL
Sergej Barbarez predstavio je popis reprezentativaca Bosne i Hercegovine za nadolazeće Svjetsko prvenstvo koje će se igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Okupljanje i službeno predstavljanje momčadi održano je u prostorijama Nogometnog saveza BiH u Sarajevu.

Na Barbarezovom popisu našla su se i trojica nogometaša iz HNL-a, riječki dvojac Martin Zlomislić i Stjepan Radeljić te vratar Slavena Belupa Osman Hadžikić.

Izbornik je odabrao ukupno 25 igrača, dok je dodatnih devet nogometaša dobilo pretpozive i ostat će u konkurenciji u slučaju promjena prije početka turnira.

 

 

 

 

'Zmajeve' prije odlaska na Mundijal očekuju i dvije pripremne utakmice, protiv Sjeverne Makedonije u Sarajevu te Paname u SAD-u nakon preseljenja u trening-bazu u St. Louisu.

Bosna i Hercegovina će grupnu fazu otvoriti susretom protiv domaćina Kanade u Torontu, a u skupini B još će igrati protiv Švicarske i Katara.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
