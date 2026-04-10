Euforija u BiH se ne stišava, a izbornik je sada zapalio naciju

Euforija u Bosni i Hercegovini još traje nakon plasmana na Svjetsko prvenstvo i trajat će sigurno do kraja nastupa Zmajeva u Sjevernoj Americi.

Heroj nacije, izbornik reprezentacije BiH Sergej Barbarez dodatno je zapalio naciju više od tjedana dana nakon pobjede nad Italijom svojom Instagram objavom. "Dragi navijači, kad smo započeli ovu 'avanturu' znali smo da sanjamo velike snove, ali nismo mogli pretpostaviti kolika ćete vi naša snaga biti! Naša inspiracija, naš oslonac. Ovaj plasman na Mundijal je naš zajednički uspjeh, uspjeh Bosne i Hercegovine.

Idemo sada zajedno u ovaj novi izazov, s ponosom, s vjerom u uspjeh, s ljubavlju prema grbu i dresu. Stvorite euforiju koju ova zemlja nije vidjela, predajte mi vaša očekivanja jer bez njih nema napretka, a ja vam dajem jedno veliko obećanje, da ćemo i posljednji atom snage kao i uvijek ostaviti na terenu. Sada idemo hrabro na svjetsku pozornicu! Raduj se Bosno i Hercegovino", stoji u objavi na društvenim mrežama.

Podsjetimo, BH Zmajevi će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Kanadom, Švicarskom i Katarom.

