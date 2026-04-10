Čestitka ciparskog kluba bivšem dinamovcu brzo se pretvorila u skandal koji je uzburkao regiju

Pafos, u čijem dresu nastupa bosanskohercegovački nogometaš Ivan Šunjić, bivši igrač Dinama, kao i Mislav Oršić, u više je navrata objavljivao čestitke svojim igračima povodom plasmana na velika natjecanja. Ovaj put objava je bila posvećena Ivanu Šunjiću i uspjehu reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Poruka je u početku imala karakter čestitke i podrške, a klub je naveo: "Čestitamo Ivanu Šunjiću i Bosni i Hercegovini na plasmanu na Svjetsko prvenstvo". Međutim, problem je nastao zbog fotografije koja je pratila objavu.

Naime, korisnici društvenih mreža ubrzo su primijetili kako je fotografija navodno digitalno izmijenjena. Prema tvrdnjama dijela korisnika, uz pomoć umjetne inteligencije uklonjena je zastava s ljiljanima s originalne snimke, i to ona koju je držao stoper Tarik Muharemović, kao i zastave koje su bile istaknute na tribinama stadiona.

Ova situacija izazvala je niz negativnih reakcija, a mnogi su potez ocijenili neprimjerenim. Od objave koja je trebala biti pozitivna sportska priča nastala je, kako navode pojedini mediji iz Bosne i Hercegovine, kontroverza koja je brzo odjeknula regijom.

Navijači su u komentarima istaknuli nezadovoljstvo, navodeći kako je takav potez kluba sramotan. Posebno je istaknuto da se zastava na originalnoj fotografiji nalazila iza Nikole Katića, dok je na verziji koju je objavio Pafos taj detalj izostavljen.

Nakon brojnih negativnih reakcija i komentara, klub je u konačnici uklonio spornu objavu s društvenih mreža.

