ODUŠEVLJAVAJUĆI KADROVI /

Zanima vas kako nastaju Severinine atraktivne fotografije? Otkrila je trik koji stoji iza njih

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Iako se na fotografijama uvijek doima opušteno i prirodno, Severina je otkrila da iza svakog objavljenog kadra stoji puno rada

31.5.2026.
16:17
Hot.hr
Damir Spehar/PIXSELL
Glazbenica Severina (54) na svom Instagram profilu često objavljuje atraktivne fotografije za koje dobiva velik broj komplimenata. Bilo da pozira na egzotičnim destinacijama, dijeli dojmove s koncerata ili objavljuje naizgled spontane trenutke iz svakodnevice, njezine fotografije uvijek djeluju kao da iza njih ne stoji gotovo nikakav trud.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Međutim, popularna Splićanka sada je otkrila da iza svake naizgled bezbrižne objave stoji mnogo više truda nego što se na prvi pogled čini te da tijekom stvaranja sadržaja za društvene mreže ima pomoć cijelog tima profesionalaca.

Kako je napisala na Instagramu, grupa fotografa i video majstora vode je kroz "show prije showa" u kojem pozira dok ne nastanu zadovoljavajuće fotografije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Pa ajde malo lijevo, pa ajde malo desno… Pa "izbaci ključne kosti" (čuj, "ključne kosti"... Gdje da ih izbacim?) Pa hodaj gore - dole... i plesačica i luda Nasta, dok ne kažem "gotovi smo", što imate, imate… i tako napokon odo’ na koncert… al’ preživi se... Kako? Ne zna se", napisala je Severina opisujući trenutke u kojima nastaje sadržaj za njezine društvene mreže.

Na Instagramu popularnu Severinu prati gotovo 1,4 milijuna pratitelja, što je čini jednom od najpraćenijih javnih ličnosti naših prostora, a svoje društvene mreže nerijetko koristi i za podizanje svijesti o društveno-odgovornim temama.

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
