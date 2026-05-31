Zanima vas kako nastaju Severinine atraktivne fotografije? Otkrila je trik koji stoji iza njih

Glazbenica Severina (54) na svom Instagram profilu često objavljuje atraktivne fotografije za koje dobiva velik broj komplimenata. Bilo da pozira na egzotičnim destinacijama, dijeli dojmove s koncerata ili objavljuje naizgled spontane trenutke iz svakodnevice, njezine fotografije uvijek djeluju kao da iza njih ne stoji gotovo nikakav trud.

Međutim, popularna Splićanka sada je otkrila da iza svake naizgled bezbrižne objave stoji mnogo više truda nego što se na prvi pogled čini te da tijekom stvaranja sadržaja za društvene mreže ima pomoć cijelog tima profesionalaca.

Kako je napisala na Instagramu, grupa fotografa i video majstora vode je kroz "show prije showa" u kojem pozira dok ne nastanu zadovoljavajuće fotografije.

"Pa ajde malo lijevo, pa ajde malo desno… Pa "izbaci ključne kosti" (čuj, "ključne kosti"... Gdje da ih izbacim?) Pa hodaj gore - dole... i plesačica i luda Nasta, dok ne kažem "gotovi smo", što imate, imate… i tako napokon odo’ na koncert… al’ preživi se... Kako? Ne zna se", napisala je Severina opisujući trenutke u kojima nastaje sadržaj za njezine društvene mreže.

Na Instagramu popularnu Severinu prati gotovo 1,4 milijuna pratitelja, što je čini jednom od najpraćenijih javnih ličnosti naših prostora, a svoje društvene mreže nerijetko koristi i za podizanje svijesti o društveno-odgovornim temama.