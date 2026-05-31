PROMJENA VREMENA /

Stiže grmljavinsko nevrijeme, moguća je i tuča: Upaljen narančasti alarm za zagrebačku regiju

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL/DHMZ

Narančasto upozorenje, koje označava opasno vrijeme, upaljeno je za zagrebačku regiju

31.5.2026.
12:15
Erik Sečić
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) u prognozi za nedjelju ističe kako nas očekuje pretežno sunčan te vrlo topao i vruć dan, no poslijepodne su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji mogu biti i jače izraženi, a navečer se mogu pojaviti i na sjevernom Jadranu. 

"Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak, na Jadranu jugozapadni, navečer mjestimice i jugo", ističe DHMZ. 

Najviša dnevna temperatura kretat će se između 27 i 32 Celzijeva stupnja. 

Upaljena upozorenja

Narančasto upozorenje, koje označava opasno vrijeme, upaljeno je za zagrebačku regiju. Tamo su mjestimice mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, a prolazno i udarima olujnog sjeverozapadnog vjetra. Na sjeverozapadu regije moguće je tuča. Vjerojatnost grmljavine veća je od 80 posto, navodi DHMZ. 

Foto: DHMZ

Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko regija obojeno je u žutu boju, koja predstavlja potencijalno opasno vrijeme. Vjerojatnost grmljavine tako je u osječkoj, karlovačkoj, kninskoj i gospićkoj regiji veća je od 60, a u riječkoj od 70 posto. 

Splitska i Dubrovačka regija označene su zelenom bojom, što znači da tamo na snazi nisu upozorenja. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
