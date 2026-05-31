Stiže grmljavinsko nevrijeme, moguća je i tuča: Upaljen narančasti alarm za zagrebačku regiju

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) u prognozi za nedjelju ističe kako nas očekuje pretežno sunčan te vrlo topao i vruć dan, no poslijepodne su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji mogu biti i jače izraženi, a navečer se mogu pojaviti i na sjevernom Jadranu.

"Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak, na Jadranu jugozapadni, navečer mjestimice i jugo", ističe DHMZ.

Najviša dnevna temperatura kretat će se između 27 i 32 Celzijeva stupnja.

Upaljena upozorenja

Narančasto upozorenje, koje označava opasno vrijeme, upaljeno je za zagrebačku regiju. Tamo su mjestimice mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, a prolazno i udarima olujnog sjeverozapadnog vjetra. Na sjeverozapadu regije moguće je tuča. Vjerojatnost grmljavine veća je od 80 posto, navodi DHMZ.

Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko regija obojeno je u žutu boju, koja predstavlja potencijalno opasno vrijeme. Vjerojatnost grmljavine tako je u osječkoj, karlovačkoj, kninskoj i gospićkoj regiji veća je od 60, a u riječkoj od 70 posto.

Splitska i Dubrovačka regija označene su zelenom bojom, što znači da tamo na snazi nisu upozorenja.