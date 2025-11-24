Ovoliko zarade od Instagram objava?! Pogledajte kolike cifre odlaze u džep estradnih zvijezda

Pjevačice mlađe generacije koje imaju veliki broj pratitelja na društvenim mrežama često zarađuju značajne svote novca od objava i storyja. Neke od njih mogu zaraditi između 5.000 i 20.000 eura po jednoj reklami, ovisno o trajanju i vrsti suradnje. Dugoročne kampanje, koje uključuju više objava i storyja, obično su mnogo skuplje.

Teodora Džehverović (28) u posljednjih nekoliko godina postala je pravi brend. Nedavno je kupila još jedan luksuzni stan u Beogradu, a mnogi su se pitali odakle joj toliki novac. Sa preko milijun pratitelja na Instagramu i viralnim hitovima, njene reklame za parfeme i slične proizvode mogu joj donijeti između 10.000 i 20.000 eura po objavi, dok veći kampanjski ugovori mogu biti još unosniji. S obzirom na to da već godinama surađuje s brendovima, uspjela je brzo uštedjeti značajnu svotu.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Milica Pavlović (34), koja je poznata kao pop diva, rijetko surađuje s modnim i lifestyle brendovima. Njezina cijena za jednu kampanju kreće se između 8.000 i 25.000 eura, dok prestižni ugovori s luksuznim brendovima mogu biti i znatno skuplji.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Glazbenica mlade generacije Breskvica (24) je također često angažirana za promociju proizvoda. Njena suradnja s parfumerijama i kozmetičkim brendovima donosi joj između 5.000 i 15.000 eura po kampanji, a točna zarada ovisi o trajanju i ekskluzivnosti ugovora.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

