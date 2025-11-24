Ovoliko zarade od Instagram objava?! Pogledajte kolike cifre odlaze u džep estradnih zvijezda
Glazbenici danas ostvaruju velike prihode kroz reklame na društvenim mrežama
Pjevačice mlađe generacije koje imaju veliki broj pratitelja na društvenim mrežama često zarađuju značajne svote novca od objava i storyja. Neke od njih mogu zaraditi između 5.000 i 20.000 eura po jednoj reklami, ovisno o trajanju i vrsti suradnje. Dugoročne kampanje, koje uključuju više objava i storyja, obično su mnogo skuplje.
Teodora Džehverović (28) u posljednjih nekoliko godina postala je pravi brend. Nedavno je kupila još jedan luksuzni stan u Beogradu, a mnogi su se pitali odakle joj toliki novac. Sa preko milijun pratitelja na Instagramu i viralnim hitovima, njene reklame za parfeme i slične proizvode mogu joj donijeti između 10.000 i 20.000 eura po objavi, dok veći kampanjski ugovori mogu biti još unosniji. S obzirom na to da već godinama surađuje s brendovima, uspjela je brzo uštedjeti značajnu svotu.
Milica Pavlović (34), koja je poznata kao pop diva, rijetko surađuje s modnim i lifestyle brendovima. Njezina cijena za jednu kampanju kreće se između 8.000 i 25.000 eura, dok prestižni ugovori s luksuznim brendovima mogu biti i znatno skuplji.
Glazbenica mlade generacije Breskvica (24) je također često angažirana za promociju proizvoda. Njena suradnja s parfumerijama i kozmetičkim brendovima donosi joj između 5.000 i 15.000 eura po kampanji, a točna zarada ovisi o trajanju i ekskluzivnosti ugovora.
