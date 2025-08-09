Breskvicu zaprosio dečko na nastupu, uslijedio potez o kojem priča cijela Crna Gora!

Pjevačica Anđela Ignjatović (24) poznata kao Breskvica, ovo ljeto gotovo neprestano nastupa u Crnoj Gori, a na jednom od koncerata doživjela je iznenađenje koje je oduševilo publiku. Dok je pjevala, mladić iz prvog reda iznenada je izvadio kutijicu s prstenom i pružio je prema njoj.

Gesta je izazvala burne reakcije – cijeli klub zapljeskao je hrabrom potezu, no Breskvica je, iako nasmijana, prosidbu odbila. “Ne mogu prihvatiti jer sam zauzeta, ali hvala ti na lijepoj gesti”, poručila je, a publika ju je ponovno nagradila pljeskom.

Njezin partner, policajac Nikola Stanisavljević, osam godina je stariji od pjevačice i poznat je po svojoj sportskoj građi, zbog koje često dobiva komplimente na društvenim mrežama.

Breskvica je ranije objasnila da Nikola ne voli javnu pozornost. “On je netko tko cijeni privatnost i ne želi se eksponirati, a ja to poštujem. Uvijek smo zajedno, ali svatko od nas ima svoj posao i svoj prostor'', rekla je.

