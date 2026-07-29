Stigao je zahtjev za izručenje Pavleka, oglasio se kazahstanski državni odvjetnik

Kazahstan je od Hrvatske dobio zahtjev za izručenjem bivšeg direktora alpskih reprezentacija Vedrana Pavleka koji je u pritvoru i trenutačno se provodi ekstradicijska provjera, kazao je kazahstanski glavni državni odvjetnik za hrvatski dnevnik 24 sata.

Dnevnik navodi da su zbog raznih teorija vezanih uz Pavleka, među kojima je i glasina da se ženi za kazahstansku državljanku kako bi izbjegao izručenje, uz pomoć neovisnog medija specijaliziranog za istraživačko novinarstvo, kontaktirali kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika.

U odgovoru je potvrđeno da je zahtjev hrvatskog Državnog odvjetništva za Pavlekovo izručenje radi kaznenog progona zaprimljen u glavnom državnom odvjetništvu Kazahstana. Navode da je specijalizirani istražni sud grada Almatija 10. lipnja odredio ekstradicijski pritvor u trajanju od 12 mjeseci do donošenja odluke o izručenju.

„Trenutačno se provodi ekstradicijska provjera, nakon čega će, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, biti donesena konačna procesna odluka”, kazao je glavni državni odvjetnik Kazahstana, Berik Nogayuly Assylov za 24 sata.

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan rekao je ovog tjedna kako očekuje da se slučaj Pavlekova izručenja riješi što prije, istaknuvši da postupak ovisi o kazahstanskim vlastima.

Interpolova tjeralica protiv Pavleka, osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza, raspisana je krajem ožujka, a njegovo uhićenje u Kazahstanu Habijan je potvrdio 1. svibnja.

Uskok pregledava Pavlekov laptop, mobitele, memorijske uređaje i bilježnicu

Prema ranije objavljenim informacijama, Pavlek je u Kazahstanu gdje se usprotivio izručenju završio nakon odlaska iz Turske gdje je bio u vrijeme uhićenja svojih suosumnjičenika.

U Hrvatsku su u međuvremenu diplomatskom poštom stigli predmeti oduzeti Pavleku u Turskoj, među kojima je šest mobitela, 25 bankovnih kartica, laptop, deset USB uređaja, eksterni tvrdi disk i bilježnica sa šifrom, a koji se sada nalaze u Uskoku.

U nastavku istraživanja pronevjera u Hrvatskom skijaškom savezu (HSS) Uskok je prošloga tjedna proširio istragu na direktora Ureda olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Damira Šegotu kojeg sumnjiči da je od Pavleka primio 160.000 eura mita koje je 'oprao' kupujući zlato.

Šegota je uhićen dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik HSS-a Damir Raos dopunio svoju obranu i iznio nove podatke o izvučenom novcu.

Uz Pavleka i Raosa, istragom pokrenutom u ožujku ove godine obuhvaćeni su još nekadašnji glasnogovornik HSS-a Nenad Eror, direktorica računovodstvene tvrtke koja je radila za Skijaški savez Božena Meić Hrvoj te austrijski i lihtenštajnski državljanin Georg Mauser i slovačka državljanka Martina Strezenicki koji su upravljali off-shore tvrtkama preko kojih se izvlačio novac.