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Pikadistu pozlilo usred meča, uslijedile su dramatične scene

Pikadistu pozlilo usred meča, uslijedile su dramatične scene
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Foto: Focus Images/Sipa USA/Profimedia

Menzies je nešto govorio sucu i počeo teturati

22.7.2026.
22:27
Sportski.net
Focus Images/Sipa USA/Profimedia
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Neugodan incident se dogodio na velikom pikado turniru World Matchplay u Blackpoolu tijekom meča između Škota Camerona Menziesa i Engleza Rossa Smitha.

Njih dvojica igrali su jedan protiv drugoga u osmini finala, a u četvrtom legu prilikom Meneziesova bacanja dogodio se trenutak koji je zabrinuo sve u dvorani. Menzies je nešto govorio sucu i počeo teturati, bilo je očito da se ne osjeća najbolje i sudac i suparnik Ross priskočili su mu u pomoć.

 

 

Dok se Menzies borio da ostane na nogama, režiser prijenosa je sklonio kadar, a Menzies se onda i onesvijestio. Uskoro se javila i organizacija PDC. "Cameronu Menziesu pozlilo je tijekom meča drugog kola protiv Rossa Smitha na turniru Betfred World Matchplay u srijedu navečer. Cameron je imao visoki krvni tlak, zbog čega mu se vrtoglavica i potom nesvjestica.

Nakon procjene liječničkog tima na licu mjesta, Cameron je smatran dovoljno zdravim da se vrati u svoj smještaj. Želimo Cameronu sve najbolje i veselimo se što ćemo ga uskoro ponovno vidjeti u akciji", stoji u priopćenju.

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PikadoVisok Krvni Tlak
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