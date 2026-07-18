Počinje World Matchplay: Evo kada i gdje gledati Littlerovu obranu krune

Svijet pikada večeras usmjerava pogled prema kultnoj dvorani Winter Gardens u Blackpoolu, gdje počinje 33. izdanje World Matchplaya, jednog od najprestižnijih turnira sezone.

Tijekom sljedećih devet dana, 32 najbolja svjetska igrača borit će se za prestižni trofej Phil Taylor i dio rekordnog nagradnog fonda od milijun funti. U centru pozornosti je branitelj naslova, mladi fenomen Luke Littler, koji svoj put prema obrani titule započinje već prve večeri. No, konkurencija je žestoka, predvođena drugim igračem svijeta Lukeom Humphriesom i iskusnim velikanima poput Michaela van Gerwena.

Ždrijeb donio spektakl od samog početka

Format turnira suprotstavlja 16 najboljih igrača s PDC-jeve ljestvice protiv 16 najboljih s ProTour ljestvice, što jamči napetost od prve strelice. Večerašnji raspored, potvrđen ranije ovog mjeseca, donosi četiri iznimno zanimljiva dvoboja. Program otvaraju Josh Rock i Luke Woodhouse, nakon kojih na pozornicu izlaze Stephen Bunting i debitant Niels Zonneveld. Vrhunac večeri slijedi kada branitelj naslova Luke Littler zaigra protiv Nijemca Nike Springera, a sve će zaključiti okršaj velikih prijatelja i rivala, Nathana Aspinalla i Joea Cullena.

Littler u lovu na rijetko postignuće

Uspije li obraniti naslov, Luke "The Nuke" Littler postao bi tek četvrti igrač u povijesti koji je uspio osvojiti World Matchplay dvije godine zaredom, pridruživši se legendama Rodu Harringtonu, Philu Tayloru i Michaelu van Gerwenu, koji je to posljednji put ostvario 2015. godine. Prošlogodišnje finale, u kojem se vratio nakon zaostatka od 5-0 protiv Jamesa Wadea, i dalje se prepričava, a pobjednik ovogodišnjeg izdanja kući će ponijeti impresivnih 225.000 funti.

Ljubitelji pikada moći će pratiti sve mečeve uživo na platformi VOYO, a prijenos počinje u 20:00.