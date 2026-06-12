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Hrvatska pikado reprezentacija u dramatičnom meču ispala sa Svjetskog prvenstva

Hrvatska pikado reprezentacija u dramatičnom meču ispala sa Svjetskog prvenstva
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Foto: Harald Bremes/imago sportfotodienst/Profimedia

Španjolska će se večeras u izravnom dvoboju protiv Japana boriti za prolazak skupine, dok hrvatska reprezentacija ide kući.

12.6.2026.
13:51
Sportski.net
Harald Bremes/imago sportfotodienst/Profimedia
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Hrvatska pikado reprezentacija oprostila se od Svjetskog prvenstva već u grupnoj fazi nakon što je u dramatičnom dvoboju poražena od Španjolaca.

U ključnom susretu drugog kola Boris Krčmar i Pero Ljubić izgubili su od Crista Reyesa i Josea Justice te time ostali bez ikakvih izgleda za prolazak dalje budući da je pobjeda bila imperativ za ostanak u igri.

Susret je na početku bio veoma izjednačen budući da je nakon prva dva lega bilo 1-1. No, Španjolska je potom preuzela inicijativu i s dva uzastopna lega došla do vodstva 3-1 i prve meč-strelice. Iako su se u tom trenutku Krčmar i Ljubić uspjeli sabrati i izjednačiti na 3-3, do kraja susreta Španjolci su ipak osigurali pobjedu, slavili s tijesnih 4-3 u legovima i time izbacili Hrvate s turnira.

Španjolska će se večeras u izravnom dvoboju protiv Japana boriti za prolazak skupine, dok hrvatska reprezentacija ide kući.

PikadoHrvatska
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