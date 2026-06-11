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Hrvatski par traži važnu pobjedu protiv jakih Japanaca u prvom meču

Hrvatski par traži važnu pobjedu protiv jakih Japanaca u prvom meču
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Foto: Jürgen Kessler/imago sportfotodienst/Profimedia

Tijek meča pratite na portalu Net.hr i gledajte na Zonasport kanalu na platformi Voyo

11.6.2026.
16:06
Sportski.net
Jürgen Kessler/imago sportfotodienst/Profimedia
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Svjetski kup u pikadu, 1. kolo
11.6.2026.
20:30
0
Hrvatska
 
:
0
Japan
 

Uživo

- Meč Hrvatske i Japana drugi je nakon 20:10, očekujemo ga oko 20:35. 

- Pobjednik je onaj koji prvi dođe do 4 lega. Legovi se igraju od 501 do 0 uz obavezan izlazak na dvostrukom broju. Igra se u parovima. 

- Meč možete gledati uživo na programu Zonasport na platformi Voyo.

- Više informacija o natjecanju saznajte OVDJE.

Najava

Na dan otvaranja Svjetskog prvenstva u nogometu, počinje i Svjetski kup u pikadu koji će se od 11. do 14. lipnja održati u dvorani Eissporthalle u Frankfurtu.

Na ovom prestižnom natjecanju sudjelovat će 40 reprezentacija, a među njima i Hrvatska koja natjecanje otvara protiv Japana u četvrtak u 20:35. Drugi meč u skupini donosi Švicarsku u petak (ako izgubimo od Japana u poslijepodnevnom, ako dobijemo, u večernjem terminu). 

Hrvatska kombinacija Pero Ljubić - Boris Krčmar igra protiv jakih Japanaca drugi meč programa koji počinje u 2010 tako da ih ispred mete očekujemo oko 20:35. Kako su u skupini samo tri ekipe, a samo prva prolazi u nokaut fazu oba su meča vrlo važna. Mečevi u grupnoj fazi igraju se na četiri dobivena lega (best of 7)

PikadoWorld CupHrvatskaJapanUživoVoyo
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