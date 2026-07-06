Hrvati jasno poručili što misle o blamaži FIFA-e: 'Neka odmah daju pokal Amerikancima'

Skandal na Svjetskom nogometnom prvenstvu poprima nove razmjere. Na Svjetsku nogometnu federaciju FIFU, žestoko se obrušila europska UEFA, nakon što je američkom nogometašu Baloganu poništen crveni karton.

"Ovdje vrijede dvostruki kriteriji", rekao je belgijski navijač Jacques Gosselin. "Ne želim reći, da je nogomet korumpiran, ali mislim da danas, s obzirom na sve reakcije i komentare velikih nogometnih imena na televiziji, ljudi ovu odluku smatraju vrlo šokantnom", dodao je.

Belgijski izbornik Rudi Garcia sarkastično je komentirao: "Nisam znao da je u sjedištu FIFA-e 5. srpnja postao kao 1. april u Europi. To je za mene novost."

"To pokazuje snagu sporta. To je nevjerojatno", mišljenja je američki izbornik Mauricio Pochettino. "Naravno, slušao sam razne izbornike i razne saveze koji govore: Predsjednik je nazvao... Svi se žele uključiti. To me ne iznenađuje."

Iz UEFA-e su u nikad oštrijem priopćenju poručili da ja FIFA ovim presedanom prešla crvenu liniju i napravila nešto opasno, jer iznimaka, kažu, ne smije biti:

"Kada sigurnost pravila više ne jamče njihovi čuvari, ugrožen je integritet igre i potkopan kredibilitet natjecanja. Takva odluka je presedan na turniru koji traje, gdje će slične situacije sada zahtijevati jednak tretman, na štetu natjecanja. (...) U nevjerici smo zbog takve neviđene, neshvatljive i neopravdane odluke."

'Kraj poštenja u nogometu'

U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Što mislite o ukidanju kazne američkom nogometašu zbog crvenog kartona?" Evo nekih vaših odgovora:

"Najgore Svjetsko nogometno prvenstvo dosad! Ovo više nije nogomet! Nogomet je postao veliki biznis! Velika sramota za FIFA-u", kaže Nada.

"FIFA je simbol korupcije i sada bi sve moralno osviještene zemlje trebale napustiti tu organizaciju", mišljenja je Zdravko.

"Mislim da ima čudnijih odluka na ovom prvenstvu i da su na tragu da unište čari nogometa", dodaje Stjepan.

"Ovo je kraj poštenja u nogometu. Neka odmah daju pokal Amerikancima", kaže Andreas.

"Užas, sramota! Više ne gledamo nogomet nego politiku", smatra Andrea.

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