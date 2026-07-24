Čudesni Britanac na pragu fenomenalnog uspjeha kakav nije viđen deset godina

Prva večer četvrtfinala World Matchplaya u Blackpoolu donijela je spektakl. U legendarnom Winter Gardensu, branitelj naslova Luke Littler nastavio je impresivnu seriju, dok je Dirk van Duijvenbode u nevjerojatnom trileru izborio svoje prvo polufinale na ovom prestižnom turniru.

Littlerova rapsodija i 17 trica zaustavila Rocka

Tinejdžerska senzacija Luke Littler još je jednom potvrdio status prvog igrača svijeta. U srazu s Joshom Rockom, koji je i sam pružio sjajnu partiju, Littler je bio nevjerojatan. Iako je dvoboj u početku bio izjednačen s rezultatom 5-5, uslijedila je demonstracija sile. Littler je nanizao sedam uzastopnih legova za vodstvo 12-5, slomivši otpor protivnika. Dominaciju je zapečatio pobjedom od 16-7, uz fascinantan prosjek od 109,57 poena i 17 pogođenih 180-ki. Rockov prosjek od 101,24 bio bi dovoljan za pobjedu protiv većine, no protiv ovakvog Littlera nije imao šanse. Ova pobjeda dolazi nakon epske partije protiv Nathana Aspinalla u drugom kolu, gdje je bacio i "nine-darter", potvrđujući zastrašujuću formu.

Napeta bitka i povratak koji je zamalo šokirao Nizozemca

Prvi meč večeri ponudio je pravu dramu. Nizozemac Dirk van Duijvenbode suočio se s legendarnim Garyjem Andersonom. Van Duijvenbode je od početka nametnuo žestok ritam i izgradio naizgled nedostižnu prednost od 14-6. Činilo se kako je meč gotov, no "Leteći Škot" se nije predavao. U nevjerojatnom povratku, Anderson je osvojio šest legova zaredom, uključujući izlaz sa 154, smanjivši na 15-13 i zapalivši atmosferu. Publika je bila na nogama, a pritisak na Nizozemcu bio je golem. Ipak, Van Duijvenbode je uspio pronaći mirnoću u ključnom trenutku i privesti meč kraju s konačnih 16-13. Bio je to dvoboj iznimno visoke kvalitete, što potvrđuju i prosjeci - 101,49 za pobjednika i 101,32 za Andersona, a za Van Duijvenbodea ova pobjeda označava najveći uspjeh karijere na ovom turniru.

Pogled prema završnici

Luke Littler i Dirk van Duijvenbode tako će se sučeliti u subotnjem polufinalu. Prije toga, u petak se igraju preostala dva četvrtfinala: Gerwyn Price protiv Rossa Smitha te James Wade protiv Giana van Veena. Littlerova misija obrane trofeja Phil Taylor se nastavlja. Prošlogodišnjom pobjedom kompletirao je "Trostruku krunu", a sada lovi podvig koji je zadnji ostvario Michael van Gerwen 2015. - obranu naslova u Blackpoolu.

Napetosti, dakle, rastu, a s obzirom na formu koju Littler pokazuje, bit će ga iznimno teško zaustaviti. Turnir, čiji je nagradni fond ove godine povećan na milijun funti, ulazi u najuzbudljiviju fazu, a vi je možete pratiti na kanalu Zona Sport na platformi VOYO.