Ovaj razlog nitko nije očekivao: Konačno otkriveno zašto je lijepa glumica ostavila Toma Cruisea

Romansa između glumaca Toma Cruisea (63) i Ane de Armas (37) započela je u veljači, a mediji su pomno pratili svaki njihov izlazak – od večera i ekskluzivnih događanja do romantičnih putovanja, uključujući Madrid i luksuznu jahtu uz španjolsku obalu. Međutim, onda je uslijedio preokret. Ana je navodno odlučila prekinuti vezu s Tomom jer se sve odvijalo prebrzo i počela se osjećati nelagodno zbog tempa njihove romanse.

Izvor za britanski The Sun rekao je: „Tom i Ana su se lijepo zabavljali, ali konačno su shvatili da im je bolje kao prijateljima.“ Američki magazin Us Weekly dodaje da je prekid bio više Anina odluka: „Tom i Ana su za sada završili. To je bila više Anina odluka jer su se stvari brzo odvijale i počela se osjećati pomalo nelagodno zbog toga koliko se brzo sve odvijalo.“

Ipak, izvor tvrdi da među njima i dalje postoji snažna naklonost te da vrata mogućem pomirenju u budućnosti nisu potpuno zatvorena.

