Tom Cruise i 26 godina mlađa Ana de Armas prekinuli vezu: 'Bolje im je kao prijateljima'

Nakon veze koja je trajala manje od godinu dana, holivudske zvijezde Tom Cruise (63) i Ana de Armas (37) odlučile su krenuti svatko svojim putem. Vijest o prekidu potvrdilo je više izvora bliskih paru koji navode da je romansa završena, ali da bivši partneri ostaju u prijateljskim i profesionalnim odnosima. Prema izvorima koji su govorili za britanski tabloid The Sun, odluka o prekidu bila je obostrana, a par je zaključio kako njihova veza nema dugoročnu budućnost te da bolje funkcioniraju kao prijatelji nego kao partneri. Kako su bliski izvori izjavili za The Sun, veza je s vremenom jednostavno izblijedjela.

"Tom i Ana su se odlično zabavljali zajedno, ali vrijeme koje su proveli kao par je završeno. Ostat će dobri prijatelji, ali više nisu u vezi. Jednostavno su shvatili da kao par neće opstati na duge staze i da im je bolje kao prijateljima'', rekao je izvor za spomenuti medij.

Drugi izvor navodi kako je prekid prošao bez sukoba, objašnjavajući da se par i dalje poštuje i podržava: "Iskra među njima se ugasila, ali i dalje uživaju u međusobnom društvu. Oboje su se ponijeli vrlo odraslo, poštuju jedno drugo i nastavit će se podržavati."

Zastupnici za medije ni za Cruisea ni za de Armas još nisu službeno komentirali ove napise.

Ljubavni odnos Toma Cruisea i Ane De Armas

Veza Toma i Ane započela je u veljači kada su prvi put viđeni na zajedničkoj večeri u Londonu, a iako je njihov susret isprva opisan kao poslovan, učestali izlasci potaknuli su glasine o romansi, unatoč tome što je par pokušavao zadržati privatnost. Tijekom sljedećih mjeseci sve su se češće pojavljivali zajedno u javnosti.

U travnju je Cruise privatnim zrakoplovom odveo de Armas u Madrid, a u svibnju su zajedno prisustvovali proslavi 50. rođendana Davida Beckhama (50) u Notting Hillu. Ljeti je njihova veza postala očitija nakon što su viđeni na jahti uz obalu Španjolske te na koncertu grupe Oasis na stadionu Wembley, a potvrda je stigla krajem srpnja kada su fotografirani kako se drže za ruke tijekom šetnje u Vermontu.

Foto: Profimedia

Unatoč prekidu, Cruise i de Armas nastavit će poslovno surađivati, uzevši u obzir da je kubanska glumica angažirana za glavnu ulogu u Cruiseovom nadolazećem trileru pod nazivom "Deeper". Iako je produkcija filma navodno odgođena, projekt je i dalje u planu za oboje glumaca.

Podsjetimo, glumci iza sebe imaju povijest veza koje su bile pod interesom javnosti. Tom Cruise iza sebe ima tri braka. Brak s Mimi Rogers u trajanju od 1987. – 1990., s Nicole Kidman od 1990. – 2001. i brak s Katie Holmes s kojom se vjenčao 2006., razveo 2012., a s kojom ima kćer Suri.

S druge strane, Ana de Armas bila je u braku sa španjolskim glumcem Marcom Clotetom od 2011. do 2013. godine, a javnosti je najpoznatija njezina veza s glumcem Benom Affleckom koja je trajala od 2019. do 2021. godine, dok su je prošle godine povezivali s Manuelom Anidom Cuestom, posinkom kubanskog predsjednika Miguela Díaz-Canela.

