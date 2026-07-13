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NEPREPOZNATLJIV! /

Je li ovo stvarno Tom Cruise? Internet ne prestaje pričati o ovoj šokantnoj transformaciji

Je li ovo stvarno Tom Cruise? Internet ne prestaje pričati o ovoj šokantnoj transformaciji
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Foto: Warner Bros./Ferrari/Profimedia

Prvi trailer za film "Digger" otkrio je Toma Cruisea u dosad neviđenom izdanju

13.7.2026.
20:57
Hot.hr
Warner Bros./Ferrari/Profimedia
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Tom Cruise ponovno je privukao pozornost javnosti, no ovoga puta ne zbog opasnih akrobacija, već zbog izgleda koji je mnoge ostavio u nevjerici. Objavljen je prvi službeni trailer za film "Digger", a 64-godišnji glumac u njemu izgleda gotovo neprepoznatljivo.

Za ulogu teksaškog naftnog milijardera Diggera Rockwella Cruise je prošao kroz veliku fizičku transformaciju. U traileru se pojavljuje sa sijedom prorijeđenom kosom, vidljivo starijim licem, protetskim nosom i nešto punijom figurom, zbog čega su brojni obožavatelji na društvenim mrežama priznali da ga na prvi pogled nisu ni prepoznali.

Je li ovo stvarno Tom Cruise? Internet ne prestaje pričati o ovoj šokantnoj transformaciji
Foto: Warner Bros./Ferrari/Profimedia

U središtu priče milijarder koji ugrožava svijet

Novi film redatelja Alejandra G. Iñárritua, oskarovca poznatog po filmovima Birdman i Povratnik, prati jednog od najmoćnijih ljudi na svijetu čija tvrtka izazove ekološku katastrofu koja prijeti pokretanjem globalnog sukoba. Redatelj je film opisao kao "brutalnu i divlju komediju katastrofalnih razmjera".

U filmu uz Cruisea glume i Sandra Hüller, John Goodman, Jesse Plemons, Riz Ahmed i Michael Stuhlbarg.

Je li ovo stvarno Tom Cruise? Internet ne prestaje pričati o ovoj šokantnoj transformaciji
Foto: Warner Bros./Ferrari/Profimedia

Uloga koja bi mu mogla donijeti Oscara

Iñárritu je već javno pohvalio Cruiseovu izvedbu, istaknuvši kako je za ovu ulogu pokazao potpuno drukčiju vrstu hrabrosti od one na koju su gledatelji navikli kroz njegove akcijske filmove.

Sam Cruise otkrio je kako je godinama priželjkivao suradnju s redateljem te da ga je upravo ovakav tip projekta i potaknuo da se zaljubi u glumu. Zanimljivo, riječ je o njegovoj prvoj velikoj ulozi izvan filmske franšize nakon 2017. godine.

Je li ovo stvarno Tom Cruise? Internet ne prestaje pričati o ovoj šokantnoj transformaciji
Foto: Kathy Hutchins/Alamy/Profimedia

Zbog velike fizičke i glumačke transformacije mnogi filmski kritičari već nagađaju da bi upravo "Digger" mogao biti film koji će Tomu Cruiseu napokon donijeti dugo očekivanog Oscara za glumu.

 

Tom CruiseNova UlogaOscar FilmoviTransformacija
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