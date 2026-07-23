Sjajan otpor hrvatske B reprezentacije protiv najjačih Mađara: Čak 13 obrana Čubranića

Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sydneyu četvrtfinale Svjetskog kupa od aktualnog doprvaka Europe, momčadi Mađarske s 11-16 (5-5, 3-4, 2-4, 1-3).

Hrvatska je izgubila od favoriziranih Mađara, ali nije razočarala. Štoviše, ovi mladići, riječ je o većinom igračima do 20 godina, pa i mlađim, a jedan od najstarijih igrača je Tin Brubnjak (25), pružila je vrlo dobar ne otpor, već igru protiv daleko iskusnijih Mađara.

Vratar Mauro Ivan Čubranić je imao čak 13 obrana.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Porazom od Mađarske, naša će reprezentacija u Sydneyu u borbu za poredak od 5. do 8. mjesta, a prva sljedeća utakmica je protiv svjetskog prvaka Španjolske, u petak u 7 sati po hrvatskom vremenu.

Australija je naime iznenadila Španjolce 23-21 boljim izvođenjem peteraca, a najbolji igrač utakmice bio je australski ljevak, naš Dubrovčanin Jacob Merčep.