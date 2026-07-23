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Sjajan otpor hrvatske B reprezentacije protiv najjačih Mađara: Čak 13 obrana Čubranića

Sjajan otpor hrvatske B reprezentacije protiv najjačih Mađara: Čak 13 obrana Čubranića
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Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Hrvatska B reprezentacija pružila odličan otpor Mađarskoj na SK-u u vaterpolu

23.7.2026.
17:23
Hina
Slobodan Sandic/PIXSELL
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Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sydneyu četvrtfinale Svjetskog kupa od aktualnog doprvaka Europe, momčadi Mađarske s 11-16 (5-5, 3-4, 2-4, 1-3). 

Hrvatska je izgubila od favoriziranih Mađara, ali nije razočarala. Štoviše, ovi mladići, riječ je o većinom igračima do 20 godina, pa i mlađim, a jedan od najstarijih igrača je Tin Brubnjak (25), pružila je vrlo dobar ne otpor, već igru protiv daleko iskusnijih Mađara.

Vratar Mauro Ivan Čubranić je imao čak 13 obrana. 

Sjajan otpor hrvatske B reprezentacije protiv najjačih Mađara: Čak 13 obrana Čubranića
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Porazom od Mađarske, naša će reprezentacija u Sydneyu u borbu za poredak od 5. do 8. mjesta, a prva sljedeća utakmica je protiv svjetskog prvaka Španjolske, u petak u 7 sati po hrvatskom vremenu.

Australija je naime iznenadila Španjolce 23-21 boljim izvođenjem peteraca, a najbolji igrač utakmice bio je australski ljevak, naš Dubrovčanin Jacob Merčep.

Hrvatska Vaterpolo ReprezentacijaMađarskaHrvatska Vaterpolska Reprezentacija
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