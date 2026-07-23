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Legendarni Ronaldo ulazi u novi klub: S Robertom Carlosom kupuje trećeligaša

Legendarni Ronaldo ulazi u novi klub: S Robertom Carlosom kupuje trećeligaša
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Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP/Profimedia

Klub je osnovan 1913. godine, a najveće uspjehe ostvario je 1980-ih, kada je osvojio prvenstvo savezne države 1986. te naslov prvaka druge brazilske lige dvije godine poslije.

23.7.2026.
16:25
Hina
ROBERTO SCHMIDT/AFP/Profimedia
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Bivše brazilske nogometne zvijezde Roberto Carlos i Ronaldo, zajedno s još nekoliko partnera, kupuju brazilskog trećeligaša Internacional de Limeiru, objavio je Carlos u razgovoru za emisiju Debate em Jogo.

"Ronaldo i ja upravo kupujemo Internacional de Limeiru zajedno s Enricom i još dvojicom partnera, jednim Afrikancem i jednim Arapinom", rekao je nekadašnji lijevi bek brazilske reprezentacije te Real Madrida i Intera.

Roberto Carlos istaknuo je kako skupina investitora želi ponovno ojačati nogomet u unutrašnjosti Brazila, s ciljem razvoja mladih igrača za reprezentaciju i reorganizacije manjih klubova.

"Postupno se želimo ponovno uključiti u nogomet u unutrašnjosti zemlje kako bismo nastavili stvarati velike igrače za brazilsku reprezentaciju i pomogli u reorganizaciji tih klubova", rekao je.

Dodao je kako planira pomoći i drugim klubovima, među kojima je União São João, u kojem je započeo igračku karijeru, a danas ondje igra njegov nećak.

"Želim bolje upoznati te klubove kako bih im pomogao pronaći sponzore i vratiti nogomet u unutrašnjosti na razinu kakvu je imao u naše vrijeme", kazao je Roberto Carlos.

Internacional de Limeira osnovan je 1913. godine u saveznoj državi São Paulo, a najveće uspjehe ostvario je 1980-ih, kada je osvojio prvenstvo savezne države São Paulo 1986. te naslov prvaka druge brazilske lige dvije godine poslije.

Klub trenutačno vodi na ljestvici Serie C, trećeg razreda brazilskog nogometa, s 25 bodova nakon 14 odigranih kola.

Kupnja Internacionala dio je šireg trenda u brazilskom nogometu u kojem sve više klubova prelazi na model sportskih dioničkih društava i privatnog vlasništva. Ronaldo već ima iskustvo u upravljanju nogometnim klubovima, nakon što je prethodno bio vlasnik i predsjednik Cruzeira te većinski vlasnik španjolskog Real Valladolida.

RonaldoRoberto Carlos
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